Este año el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para vehículos livianos es de 45.000 pesos si se paga en efectivo o 53.000 pesos con otros métodos de pago. Carlos Gallard, director de “Pergal”, Taller de Verificación Técnica, dijo que el precio "se mantiene alineado con la inflación del 120% que ha afectado al país”. A modo de referenci,a aclaró que “históricamente equivale mas o menos a un llenar un tanque de combustible de un vehículo chico”.

De diciembre a febrero son los meses de mayor demanda para realizar el trámite y coincide con las vacaciones de verano. Por esa razón, Gallard recomendó realizar la VTV entre marzo y noviembre, cuando la demanda es significativamente menor y no hay esperas prolongadas.

Si bien no es necesario sacar turno con anticipación porque la atención es por orden de llegada, los horarios de mayor afluencia son entre las 9 y las 12:30 horas, mientras que por la tarde suele haber menos tráfico. “Por reglamentación y usos de las máquinas, el trámite de verificación demora 13 minutos por vehículo, aunque el tiempo de espera en las filas puede variar dependiendo de la afluencia. Si hay cinco vehículos delante, tenés que esperar una hora", explicó Gallard.

Requisitos para aprobar la VTV

Para aprobar la VTV , los vehículos deben cumplir con ciertos requisitos fundamentales:

Los polarizados , por ejemplo, no deben exceder los límites permitidos . No a los escapes libres.

, por ejemplo, . No a los escapes libres. Las cubiertas deben tener marcado el dibujo.

El vehículo debe tener los elementos de seguridad exigidos por ley.

Frenos y dirección en buen estado.

“Los vehículos que no cumplen con estos requisitos no aprueban la VTV. En esos casos, se les puede otorgar un permiso provisorio de circulación por dos meses, lo que permite a los propietarios circular mientras realizan las correcciones necesarias”, aclaró Gallard.

❌VTV RECHAZADAS

En esta misma línea, los vehículos que no suelen pasar el control son aquellos que tienen polarizados, las luces no son las originales o están mal orientadas. Falta de tuercas en las ruedas y defensas inadecuadas, son las que se repiten.

Bolsa mortuoria y vela

Gallard destacó que en algunas provincias es obligatorio circular con las luces bajas encendidas, mientras que en otras se permite el uso de las luces diurnas (DLR), que son de fábrica en vehículos más modernos.

"Por ejemplo, en Córdoba no te permiten circular con las DLR", explicó. Además, mencionó que hay provincias donde se solicitan elementos como sábanas o bolsas mortuorias, aunque aclara que "no está en ninguna legislación de ninguna provincia ni municipio. Si te lo piden es porque te están pidiendo plata, yo creo que es así. He escuchado tantas cosas; incluso he visto a gente que le han pedido una vela. La vela sería por si vos vas en las altas cumbres en invierno y se queda tu vehículo atascado en una nevada, prendes una vela y de esta manera mantenés el calor”.