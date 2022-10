Hay diferentes situaciones que pueden causar tensión a la hora de viajar en avión: perder el vuelo, turbulencia, o que alguien solicite a un pasajero el cambio de asiento para que todos sus integrantes se sienten juntos.

Este último problema llevó a una influencer a volverse viral contando su anécdota: se negó a moverse de lugar y una familia se enojó con ella. Generó un debate en las redes sociales con gente a favor y en contra de la decisión.

Lo que ocurrió, según dijo en un video en su cuenta @maresasd, fue que una familia de tres integrantes le pidió si podía moverse de su lugar, por el que ella había pagado más al optar por primera clase, para que pudieran estar juntos en el traslado: “Lo siento, mamás y familias, pero como compañera mamá no soy una villana por no ceder mi asiento”, dijo en la descripción de su clip.

La mujer había elegido un asiento en el pasillo y los pasajeros querían que se moviera, pero ella les respondió con una respuesta negativa. En cambio, les sugirió que se fueran a una sección diferente del avión si querían tener esas comodidades. Esto enfureció a la familia, que finalmente se retiró del sitio, pero todo el tiempo hablaron de ella a escondidas.

“La azafata me miró y me dijo: ‘Esa fue una buena sugerencia’, pero eso no impidió que esta madre me mirara de reojo. Me miraban y ella estaba hablando de mí”, dijo la mujer, no sin antes recalcar que ella también era madre de dos niños, pero que no por eso debía tener compasión por alguien que no planeó bien su viaje.

Algunas personas le sugirieron a la creadora de contenido que podría haber cambiado su puesto sin mayor problema, pero ella respondió tajante: “Incluso en las primeras etapas, le compraba a mi bebé un asiento a mi lado. Cuando reservas con las aerolíneas, tienes que decirles que hagan sus reservas juntas y que viajas con un menor. De esa manera, se aseguran de colocarlos uno al lado del otro”.

Los peligros de cambiar el asiento de avión

Magnar Nordal es un piloto de avión que mencionó los riesgos de cambiar el asiento de una aeronave. Recalcó que esto podría afectar el peso del avión y cómo se controla: “Si los sistemas están mal configurados, entonces la aeronave puede estrellarse en el despegue”, explicó el especialista en el foro Quora, en declaraciones citadas por The Scottish Sun.

Además, otros expertos sugieren que al momento de una emergencia, tener un control ayuda para saber qué pasajero va en cada asiento, para poder identificarlos.