Una pareja de jubilados cumplió el "gran sueño" de dar la vuelta al mundo viajando y sorprendieron a todos con sus palabras.

Cabe señalar que para cumplir su “misión”, reservaron 51 cruceros y viajaron por casi dos años.

Según informó ElDoce TV, el hecho sucedió en Australia, los jubilados llevaron a cabo el viaje, tras finalizar las restricciones por la pandemia de Covid-19. De esta manera, comenzaron en el año 2022 y pasarán 500 días arriba de una embarcación.

Además, el crucero cuenta con más de 700 habitaciones y gran cantidad de restaurantes. Asímismo, tiene capacidad para 2.000 pasajeros y 895 tripulantes.

Jubilados y pensionados recibirán un pago extra por la suba del salario mínimo: de cuánto será

“Es nuestro estilo de vida, ahora ya no tenemos que limpiar el cuarto ni hacer la cama, no sabemos cómo hacerla porque no la hemos hecho durante mucho tiempo, así que ahora tenemos que permanecer a bordo sólo para seguir con vida”, reveló la mujer.

Además, expresaron que este estilo de vida es más barato que vivir el geriátrico.