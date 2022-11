María Luz tiene 10 años y hace un tiempo fue diagnosticada con la enfermedad, junto con su familia son oriundos de Chaco. Desde hace algunos meses se encuentran en Buenos Aires realizando un tratamiento en el Hospital Garrahan. Este fin de semana pasaron por el festejo del triunfo de la Selección en el Obelisco, y se llevaron una gran sorpresa.

Cuando llegó al lugar para participar de los festejos, María Luz Jara Caballero fue ovacionada por los otros hinchas de la celeste y blanca que se encontraban allí. Su hermana, Lara, registró el momento en un video y lo compartió en TikTok. Según informó Todo Noticias, María Luz tenía que volver para el departamento a tomar una medicación.

Sin embargo, por cuestiones del destino el GPS llevó a su papá hasta el lugar elegido por la mayoría de los argentinos cuando se trata de un festejo. “Cuando nos metimos nos dimos cuenta de que hicimos macana”, dijo Ariel Jara. “Pedí si me podían dar lugar para pasar con el auto. Ellos podrían haberme dicho que me joda, pero se notó la empatía. Cuando se abrió esa multitud, le dieron fuerzas y aliento. Luli se emocionó, no caía. Damos gracias a la gente”, contó.

“Fue agradable ver esos rostros que iban al costado del auto. Los saqué del momento del festejo, pararon la celebración de la Selección y dejaron pasar a María Luz. A nosotros como padres nos dice que no todo está perdido, queremos agradecer a la gente el gesto que tuvieron”, dijo padre de la niña.

María Luz y su familia son oriundos de Chaco. Hace un tiempo fue diagnosticada con cáncer. La niña presentaba un tumor detrás de su corazón, que le provocó una desviación en la columna. Por este motivo el 9 de agosto pasado viajaron a Buenos Aires para que la pequeña iniciara su tratamiento en el hospital Garrahan. Pese a que la parte del hospital está cubierta, necesitan afrontar otros gastos.

“Nuestra gente de Chaco hace donaciones para que podamos estar acá”, explicaron. En este contexto, el próximo 11 de diciembre a las 19 se realizará un festival a nombre de María Luz en Don Orione Atletic Club, en la ciudad de Barranqueras, Chaco.