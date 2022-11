Cinco jóvenes atacaron brutalmente a un hombre robándole el celular y la billetera, donde tenía 300 pesos. La víctima se encuentra internada y en estado delicado.

El hecho de inseguridad y violencia sucedió ayer a las 6.30 en el centro de Laferrere, partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. “Fue a una cuadra de la estación, es tierra de nadie”, denunció Micaela Ortega, hermana del agredido.

La víctima, de 32 años, se encontraba caminando de regreso a su casa cuando fue sorprendido por cinco jóvenes, de los cuales tres son menores. El ataque sucedió cerca de la casa de la víctima: “No quiero dar direcciones porque nos están amenazando. Uno de los chicos que está de negro le mandó un mensaje a mi hermana y le dijo que borrara el video,”.

Apuñalaron a un adolescente para robarle en barrio San Martín: lo asaltaron entre 5 personas

El hombre fue internado en la clínica Figueroa Paredes de Laferrere donde permanece en observación y en estado delicado. “Le desfiguraron la cara. Tiene un corte grande en la cabeza por el que le dieron cinco puntos, otro superficial en la cara, la boca totalmente ropa y golpes y moretones n todo el cuerpo”, contó Micaela, hermana de la víctima a C5N.

Y agregó: “El lunes estuvo inconsciente y recién a la noche reaccionó, pero no se acuerda de nada, se marea y le duele mucho la cabeza. Está en estado delicado”. Según contó la joven, los sospechosos realizaban varios robos en la zona y estaban vinculados a la venta de drogas: “A mi hermano le tocó la peor parte, no sé por qué se ensañaron con él, por qué le pegaron con tanta maldad. Ni siquiera puedo terminar de ver el video porque me parte en mil pedazos. Mi mamá está desconsolada”, expresó en medio de un llanto.

Detuvieron a un hombre y una mujer por tratar de robarse un auto a los empujones en Comodoro

“Es un laburador, trabaja en una fábrica de colchones, nunca se metió en quilombos. Quería escapar, intentó correr y uno de los chicos le metió la última patada”, contó Micaela. Según se informó, la policía detuvo en un allanamiento a uno de los acusados, mayor de edad, quien tenía la billetera de la víctima en su casa. La causa fue caratulada como “Robo agravado”.

“El chico que le da la última patada es el que está detenido, tiene 21 años y lo conocen”, contó la hermana de la víctima y aseguró que en la zona “todos conocen a esa banda” de delincuentes. "Queremos justicia. Esto no tiene que pasar mas, tiene que haber más seguridad. Laferrere es tierra de nadie", reclamó la joven.