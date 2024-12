Un grupo de vecinos que se encontraba en las cercanías del teleférico del Cerro Otto, en Bariloche, desempeñó un rol esencial en el dramático rescate de una turista este sábado al mediodía. La mujer había quedado atrapada en el tendido eléctrico mientras practicaba parapente, lo que le provocó graves quemaduras en ambas piernas.

Los residentes, junto con el personal del teleférico, actuaron con rapidez y usaron una combi para ayudar a que los parapentistas pudieran descender de forma segura. La acción fue crucial para evitar mayores complicaciones en el rescate.

Poco después, llegaron al lugar bomberos del cuartel de Melipal, efectivos de la Comisaría 27 y una ambulancia del Hospital Zonal.

La víctima fue trasladada al centro de salud para recibir la atención médica necesaria, gracias a la efectiva coordinación entre los distintos equipos de rescate.

La práctica del parapente en el área del Teleférico ha generado controversia en los últimos meses. En el pasado, el Concejo Deliberante de Bariloche aprobó una ordenanza que habilita estas actividades en el complejo turístico.

Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por la Fundación Sara María Furman, dueña del lugar, que pidió al intendente que vetara la normativa. Argumentaron que no fueron consultados previamente y que el parapente en esa zona representa riesgos, como el aterrizaje en áreas con viviendas, el paso de vehículos, cables y árboles. A pesar de las objeciones, la normativa no fue modificada.

