Una mujer fue víctima de una gran estafa telefónica. La mujer de 27 años, recibió la llamada de un hombre que se hizo pasar por empleado de una tarjeta de crédito y le robó todos sus ahorros. Además, sacó un préstamo millonario.

El hecho sucedió en la ciudad de Tartagal, Salta.

Según informó Minuto Uno, la mujer recibió el llamado de un hombre que dijo ser personal de la seguridad electrónica de la tarjeta. Tras engañar a la mujer, le solicitó que por razones de seguridad, transfiera todo su sueldo desde el banco a la cuenta de su tarjeta.

De esta manera, transfirió la suma total de $275.000 pesos. Tras esa acción, recibió una notificación, indicando que había un préstamo a su nombre y aprobado por el banco de $2.300.000 pesos.

Luego de la inesperada situación, la joven se acercó hasta la sucursal del banco y contó lo sucedido. Sin embargo, explicaron que el préstamo había sido transferido a la cuenta de un hombre.

De esta manera, deberá pagar 48 cuotas de $230.000 pesos para saldar el préstamo.

“Estuve a punto de suicidarme, no lo hice por mi hija. No sé qué voy a hacer, de qué voy a vivir si a fin de mes el banco se descuenta todo mi sueldo, y aún así voy a quedar debiendo un poco, que seguramente se lo cobrará del salario universal de mi hija y me va a dejar sin sustento”, explicó.

“Todo lo que digo ya fue denunciado y pruebas tengo de la estafa que sufrí al transferir de mi cuenta sueldo el dinero hacia una tarjeta. Necesito la acción de la Justicia, urgente”, concuyó.