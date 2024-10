Una mujer de Cinco Saltos dio a luz en el baño de su casa después de acudir al hospital. El obstetra le recomendó volver a su hogar ya que “no estaba en trabajo de parto”.

La mamá y su bebé se encuentran en buen estado de salud. La abuela materna y un tío del pequeño recién nacido asistieron al parto mirando videos de YouTube, ante la emergencia.

Sabrina es la mamá de Bastián, el bebé que nació en el baño de una casa el pasado lunes por la madrugada. La mujer comenzó con contracciones el sábado a las 19 horas, fue hacia el hospital y le dijeron que “tenía 2 de dilatación y todavía no estaba en trabajo de parto”.

Los profesionales la mandaron a su casa, para que camine con el objetivo de dilatar, y realizar baños en la bañera de su casa.

“Andá tranquila a tu casa y vení mañana o esta noche si sentís algo", le dijo el obstetra que la atendió en el hospital local.

“Al día siguiente a las 7 ya no aguantaba las contracciones y volví a ir de nuevo al hospital y me volvieron a decir que no estaba en trabajo de parto todavía, que tenía 3 de dilatación, que todavía me faltaba para tener al bebé. Volví a casa y tipo 13 no tuve otra que regresar al hospital y el ginecólogo me dijo que tenía 3 y medio recién y que me dejaban 2 horas para ver si dilataba, si no dilataba me iban a volver a mandar a casa. Pasaron las 2 horas de que me quede en la sala de maternidad y me volvió a hacer el tacto para ver la dilatación y tenía 3 y medio", contó la mamá.

"Entonces el ginecólogo me dijo que todavía no estaba ni en trabajo de parto, ‘esto es recién pre -parto volvete a casa y andá a dormir y descansar y relajar músculos' porque si seguía así a la hora de parir, de tener al bebé, no iba tener fuerzas y que a lo sumo si volvía que vaya cuando rompa bolsa o vea sangre y que descansara. Volví a casa con mi mamá y mi hermana del medio que son las que estuvieron conmigo”.

“Llegué a casa y tuve las contracciones hasta las 2:40 de la madrugada que ahí fue cuando nació Bastián. Rompí bolsa en la cama, yo no sabía, pensé que era solo pis, así que me levantó mi mamá de la cama porque yo estaba acostada como me habían dicho que descansará. Quise ir al baño y allí empecé a perder sangre. Me quise cambiar para ir al hospital porque ya era preocupante y no podía pues tenía ganas de estar sentada y hacer fuerza para ir de cuerpo pero no era eso sino que estaba por tener el bebé”.

“Cuando empecé a hacer puje mi mamá estaba conmigo y me dijo que veía algo negro: era la cabecita del bebe así que mi tío llamó la ambulancia y yo no podía aguantar no pujar, mi cuerpo me pedía que siguiera pujando así que mi mamá me asistió y ella recibió al bebé. Hizo lo que pudo para mover la cabeza para que salga y cuando salió tenía el cordón enredado en el cuello y estaba morado así que le sacamos el cordón del cuello y le hicimos masajes en la espaldita hasta que largó el llanto”, contó emocionada en diálogo con La Mañana Neuquén.

“Bastián Gerónimo nació el lunes 7 a la madrugada, a las 2:40, peso 4.050 kilos y midió 53 cm. La verdad que fue algo muy milagroso porque podría haber pasado lo peor. Hoy Bastián está bien, nació sanito, no tuvo ninguna dificultad de nada y yo también quedé bien gracias a Dios, ya que podría haber quedado mal o me podría haber dado alguna infección o mucho peor”, reflexionó en el final.

Con información de La Mañana Neuquén