ITALIA - Bianca Dobroiu, una modelo de 22 años, fue una de las primeras en su región en ser diagnosticada con coronavirus. El 28 de febrero levantó más de 40 grados de fiebre y los médicos no dudaron en hospitalizarla en la ciudad de Bolonia (Italia). El test confirmó que era positiva con Covid-19 y casi dos meses después, su situación no se resuelve.

Fue dada de alta el 6 de marzo y le dijeron que se mantuviera aislada en su hogar ya que los casos no graves de coronavirus no estaban siendo tratados en los hospitales en ese momento. Italia pasaba por sus días más difíciles en que los contagios y los muertes se contaban de a centenares.

"Estuve hospitalizada durante seis días, luego me dieron de alta porque la fiebre había disminuido", explicó al portal Fanpage. De modo que Dobroiu, que es estudiante y modelo, permaneció en aislamiento y continuó sometiéndose a pruebas regulares cada determinada cantidad de tiempo. Sin embargo a medida que se fueron acumulando las pruebas la sorpresa se extendía porque el resultado no cambiaba: siempre era positivo. Hasta ahora fueron seis, cuatro resultados positivos, otro "poco claro" y el último, realizado la semana pasada, nuevamente positivo.

El experto en infecciones del hospital Luciano Attard, apuntó: "La paciente está bien, pero las pruebas siguen dando resultados positivos. Estamos estudiando su caso cuidadosamente. En lo que a nosotros respecta, nadie más en Italia ha dado positivo por tanto tiempo. En general, los resultados positivos no duran más de cuatro semanas".

La estudiante dice que espera someterse a un análisis de sangre más exhaustivo, según informes de los medios locales. Al mismo tiempo, sostiene que no tiene ningún síntoma o condición subyacente, por lo que no le preocupan demasiado los resultados. Lo que más le afecta es la cuarentena estricta que debe cumplir. Según señaló está ansiosa por salir a dar un paseo y tomar un poco de aire fresco. El encierro lo comparte con su madre, que ha resultado negativa tres veces. “No doy más, después de dos meses me encuentro en el límite”, contó. “También porque vivo con mi madre y, por lo tanto, tengo que quedarme sola en la habitación”.

En sus redes sociales la modelo relata cómo vive su inusual estado: "Después de 52 días, aquí está el nuevo resultado. Bueno, nuevo no es porque nunca ha sido diferente desde hace casi dos meses", explicó el 18 de abril al saber que nuevamente el examen daba positivo.

"Parece que nada ha cambiado y la cosa actualmente me asusta un poco", añadió. "No es normal todo esto, y aún más si yo desde el 10 de marzo ya no tengo síntomas. Físicamente es como si no tuviera nada, cero absoluto. Claramente estoy débil a veces, pero después de dos meses encerrada en la habitación creo que también es normal", sentenció Dobroui, que busca que alguien que le dé una explicación.

"Aparte de este cansancio a veces, no me duele ni un dedo desde hace un mes y algo más, y a pesar de eso sigo sin recuperarme, sigo siendo positiva. ¿Pero todo esto es normal? Realmente me gustaría saber si alguien sabe de algún caso similar, de alguien que me podría dar una respuesta un poco sensata", manifestó.

“Algunos me dijeron que podría convertirme en un caso de estudio", agregó Bianca. "Al principio pensé que era algo que solo me había pasado a mi, luego vi que también hay otros casos de personas que tuvieron que hacer cuarentenas muy largas hasta que haya el doble hisopado resulte negativo".

"Es un virus del que se sabe poco y ni siquiera los médicos puedan darme una explicación. Y yo soy positiva desde hace 60 días, la situación es preocupante". A fines de mes tendrá que someterse nuevamente a un examen, mientras tanto ella vive encerrada pero sin síntomas: "Estoy como si nunca hubiese tenido nada. Hasta pude entrenar”,