Una madre denunció que usan fotos de su hijo que padeció un tumor cerebral para pedir plata en Comodoro Rivadavia. Así lo expresó a ADNSUR , Ely, mamá de Axel Miranda, joven que fue operado en varias oportunidades y necesita tratamientos para mejorar su calidad de vida.

En este marco, Ely contó que se enteró de la grave situación cuando fue a vender una rifa, con el objetivo de recaudar fondos para un control en Buenos Aires y para comprar medicamentos que no cubre su obra social. Allí, vecinos le aseguraron que habían colaborado anteriormente con tres mujeres, quienes utilizando la foto de Axel solicitan dinero y venden rifas falsas.

“Jamás pedí plata para mi hijo. Siempre hago una rifa o hago de todo para poder juntar plata para los controles en Buenos Aires, para lo que necesita mi hijo”, señaló la mamá del joven.

“Nunca pido plata, vendo comida, hacemos trabajo de limpieza de patio, lo que sea, para que mi hijo tenga todo lo que necesita y más cuando tiene los controles en Buenos Aires”, recordó. Además, aseguró que “me duele mucho, porque están usando a mi hijo, con su foto, pidiendo plata, pero no sé quiénes son estas personas”.

Por otra parte, señaló que las tres mujeres andan caminando y han sido observadas por el centro, acercándose a casas particulares y también en empresas. “Yo cada vez que hago una publicación pongo una foto de Axel, o de su operación, pero para la gente que no conoce el caso, para que sepan a quién están ayudando. Y es verdad, yo no estoy mintiendo en nada de lo que hago por Axel. Pero estas personas están usando a mi hijo para pedir plata”, indicó Ely.

EL ESTADO DE AXEL

La madre del joven recordó que su hijo tuvo una primera operación de un tumor cerebral hace casi cuatro años y medio en Buenos Aires. Luego reveló que tuvo “dos operaciones más de tumor en su cabecita y quedó con problemas”, de esta manera comenzó a asistir a controles. “Los primeros controles eran cada dos meses, después a cuatro meses y sirve para controlar a partir de resonancia, tomografía, que el tumor que Axel tuvo, porque ahora no lo tiene, gracias a Dios, no vuelva a crecer, porque ese es el problema que hay con el tumor que tenía Axel”, explicó.

Por último, sostuvo que a partir de las operaciones, su hijo “quedó con problemas de tiroides, con diabetes, diabetes insípida, perdió todas las hormonas de crecimiento, de desarrollo que le estamos inyectando ahora, que igual tenemos problemas con PAMI porque no nos está dando las hormonas, no nos está autorizando, y salen carísimas, $700.000, un tubito que dura 21 días, hay un tratamiento que no se puede cortar por nada, porque son tratamientos que le dieron los médicos de Buenos Aires. Él tiene convulsiones, toma anticonvulsivo, toma un montón de medicamentos que la mayoría van a ser de por vida”.