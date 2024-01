Un comerciante de Comodoro Rivadavia, recordó en una charla con ADNSUR, aquel año en el que McDonald's, una de las cadenas de cómida rápida más grandes a nivel mundial estuvo muy cerca de arribar a la ciudad. Pero, ¿por qué no llegó, qué motivo lo impidió?

Esta gran oportunidad vio la luz hace diez años. El comerciante gastronómico recordó que “le resultó interesante”, buscó diferentes contactos para poder llegar a ellos, y afortunadamente, luego de cumplir varias exigencias, “dio con el perfil que ellos buscaban”. “La gente de McDonald's es muy estricta y profesional a la hora de elegir sus franquiciados”, sostuvo.

En la Argentina, McDonald's tiene la mayoría de locales propios -de los cuales-,"hay nueve franquicias", mencionó. Y explicó que, “ellos optan por franquicias en donde la situación es más compleja por la distancia, y buscan diferentes operadores”.

La franquicia que opera McDonald's se llama Arcos Dorados y “es uno de los mayores franquiciadores del mundo”, destacó.

El emprendedor comodorense pasó por “procesos muy estrictos de selección de franquiciados”, y en la última etapa “había buscado un inversionista para que lo respalde, estaba a punto de viajar, tenía que decidir sobre mi negocio, porque el proceso de capacitación de McDonald's era cerca de nueve meses, me tenía que ir a vivir a Buenos Aires”, relató, pero una llamada de último momento cambió los planes.

“Llegué a una instancia donde tuve que hacer pruebas locales, estuve cocinando, y venía la etapa de la firma de contrato y la etapa de formación, donde el proyecto tomaba color, ya habían visto propiedades, hasta ahí llegué”, recordó.

REQUISITOS

La empresa norteamericana “siempre realiza estudios demográficos”. Ese informe revela “si la ciudad está habilitada o no”.

“Comodoro Rivadavia, hace diez años atrás, respecto a los estudios demográficos y de consumo, arrojaban resultados positivos, como una ciudad factible para que el negocio funcione”, señaló el gastronómico, y agregó, “hicieron estudios de consumo, población, rotación de gente. Análisis de los espacios comerciales”, enumeró.

POR QUÉ NO LLEGÓ MCDONALD'S A LA CIUDAD

“Son decisiones estratégicas de crecimiento. A nivel nacional, se estaba produciendo el cambio de gobierno entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri (2015). En su momento había inseguridad, la decisión de abrir el local en Comodoro ya estaba. Y en diciembre, cuando hubo una vinculación con mi negocio para que otro emprendedor continúe, tenía todo arreglado para en enero empezar a viajar, se dio un charla de ellos a nivel internacional, detectaron a Venezuela y Argentina como países de riesgo, de los cuales, en ese año, tenían pensado abrir 32 franquicias en nuestro país, y después de ese encuentro, vienen con la noticia que habían postergado la apertura del local de Comodoro Rivadavia”, explicó.

Y continuó, “a los dos años hubo otra oportunidad, cuando el gobierno de Mauricio Macri había empezado a estabilizar algunas cosas, pero en los dos últimos años no los consideraron ‘tan buenos’, entonces hubo averiguaciones de si seguía interesado. El dólar empezó a dispararse y la misma inestabilidad, no poder proyectar a largo plazo, no tener estabilidad monetaria, pasa a ser un país que a nivel internacional sea menor la cantidad de expansión que tiene este modelo", argumentó.

DÓNDE IBA A ESTAR UBICADO EL LOCAL Y QUÉ COSTO TENÍA

Las franquicias rondaban los 800.000 dólares, con 100 empleados. Había dos lugares pensados, uno donde se encuentra "Mostaza" actualmente, y otro se ubicaba en frente de la Esso-Shell". “La idea era instalar un automac, y en principio un local en el centro”, concluyó.