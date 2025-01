Una familia patagónica sufrió un accidente porque la ruta en la que viajaban estaba cortada y sin señalización. Así lo relató una mujer que utilizó sus redes sociales para contar la terrible situación que vivieron mientras viajaban por una ruta provincial.

La usuaria de TikTok (@lolsian08) utilizó su cuenta para compartir un video y denunciar la situación que vivió con su familia, la cual casi termina en tragedia.

“El día jueves 9 de enero, emprendimos el viaje de retorno a nuestro hogar, desde Pampa de los Guanacos (Santiago del Estero) hacia la provincia de Santa Cruz. Somos 4: mi marido, yo y nuestros hijos Santino, de 16, y Ciro, de 2 años. Hicimos algunos kilómetros (creo que unos 400 y algo)”, comenzó diciendo.

Fatal accidente de colectivo: hay al menos 7 muertos y 15 heridos

“En la localidad de Sumampa (Santiago del Estero) íbamos por la RUTA PROVINCIAL N° 1, impecable, sin ningún bache, pero también sin ninguna señalización, ni un solo cartel que indique que la RUTA TERMINA”, aclaró.

“Se terminó la ruta y fuimos a parar en medio del monte. Mi marido frenó lo más que pudo, pero terminamos contra dos árboles. Podría haber sido el final de la vida de cualquiera de nosotros; nos podríamos haber golpeado más, pero solo por la gracia de Dios hoy estamos vivos”, señaló.

“Sinceramente, no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo pueden ocupar cargos políticos importantes con tanta falta de empatía, sin dos dedos de frente, que solo buscan llenarse los bolsillos a costa de cualquier cosa, aún a costa de la vida de familias enteras. ¿Tanto trabajo es ir a poner carteles? ¿Cuánto dinero cuesta poner un guardarraíl o tachos?”, señaló.

Grave accidente de una familia patagónica en la Ruta 3: están todos hospitalizados

“¿Acaso toda esta gente que debe realizar este trabajo para prevenir accidentes no piensa que ellos mismos o sus familiares pueden perder la vida a causa de esta falta de responsabilidad? ¿O todos se manejan en helicóptero como el Sr. Zamora? Claro, a él no le importa el estado de las rutas porque no pisa rutas santiagueñas, y aparentemente piensa que todos nos manejamos en helicóptero como él. No somos la primera familia que tiene un accidente en ese lugar; sabemos por los vecinos del lugar e incluso por la misma policía que ya han sucedido varios accidentes”, añadió.

Viajaban a Chile en familia y su camioneta dio varios trompos: la mujer se fracturó un brazo y sus hijos sufrieron heridas leves

Además, la mujer señaló que se trató “del peor día de nuestras vidas: la impotencia, la bronca, el enojo, el miedo, el llanto de mis hijos... No sé si algún día vamos a poder olvidar este terrible accidente”.

“No somos unos locos con el auto, porque siempre cuidamos a nuestra familia. La gente que nos conoce sabe lo que cuidamos a nuestros hijos, lo que nos cuidamos entre los cuatro. Pero, por culpa de Zamora, por culpa del intendente de Sumampa y por culpa de Vialidad Provincial, casi nos matamos. Por culpa de ellos, perdimos nuestro vehículo, que con tanto sacrificio pudimos comprar, porque un vehículo no se compra de la noche a la mañana.”

Gravísimo accidente en Chubut: manejaba sin licencia, chocó a un motociclista y le produjo una fractura expuesta

“Sin auto, ¿cómo me vuelvo a mi hogar? La respuesta es fácil: en avión o en colectivo, ¿verdad? Pero, ¿cuánto dinero tengo que tener disponible para comprar cuatro pasajes? Sin auto, ¿cómo hago para moverme en mi provincia para que mi bebé tome sus terapias todas las semanas? Hoy, después del mediodía, pasamos con nuestros amigos por esa ruta y, ¿qué encontramos? Pusieron hoy todas las señalizaciones que tendrían que haber estado puestas ayer para que nuestro accidente y todos los accidentes anteriores se hubieran evitado. Hoy pusieron todo, un día después”, concluyó.

Con información de TikTok (@lolisan08), redactada y editada por un periodista de ADNSUR