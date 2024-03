Una de las juezas que se menciona posible postulante a la Suprema Corte de Justicia pasó por Comodoro

La actividad, desarrollada como parte del programa del ‘Mes de la Mujer’, se concretó en instalaciones de la Ciudad Judicial y contó con la presencia de la presidenta de AMJA, Susana Medina, quien preside la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Medina fue mencionada en una publicación periodística como posible postulante a la Corte nacional, a instancias de Karina Milei y del actual ministro Ricardo Lorenzetti, pero la magistrada prefirió dejar de lado ese trascendido, publicado por La Política Online.

“Es nada más que una noticia periodística -dijo la jueza entrerriana, en su paso por Comodoro Rivadavia, al ser consultada en Actualidad 2.0-. Agradezco al periodista que puso el acento en mi nombre, pero hay muchas otras mujeres juezas muy valiosas, con más mérito, con más pergaminos que yo seguramente. Hoy estoy más visible porque presido la Asociación de Mujeres jueces de Argentina”.

La consulta surgió porque, con razón, parte de la jornada de este lunes abordó la temática de la equidad de género y la necesidad de que las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean cubiertas por mujeres, ya que los dos espacios a completar corresponden a las ex ministras Carmen Argibay y Elena Highton, la primera fallecida en 2014 y la segunda renunciante al cargo a fines de 2021.

Sin embargo, el presidente Javier Milei propuso para cubrirar esas vacantes al juez Ariel Lijo y al jurista Manuel García Mansilla.

HOMENAJE A CARMEN ARGIBAY

La jornada en Comodoro Rivadavia tuvo entre sus ejes principales el homenaje a quien fuera una de las primeras ministras de la Corte, al aproximarse el décimo aniversario de su fallecimiento, en el mes de mayo.

El programa de actividades incluyó la presentación del programa Sistema Único Interfueros (SUI) y del sistema “Carmen” a cargo de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Además, se realizó el Panel Especial "Importancia de Acciones positivas para lograr la igualdad real", en la cual participarán la Dra. Susana Medina, Presidenta de AMJA; la Dra. María Teresa Day, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la y Mg. Lidia Blanco, Rectora de la UNPSJB, siendo esta actividad moderada por la Dra. Camila Banfi Saavedra, Presidenta del STJ Chubut.

“Ha sido un acto muy emotivo -comentó Medina, al término del evento-, donde recordamos la figura de Carmen Argibay, que ha sido más que una jurista, una humanista. Ella promocionó y defendió los derechos de las mujeres de manera inclaudicable durante toda su vida. Que fue una vida con muchos obstáculos, con muchos tropiezos, pero con mucha esperanza y que nos dejó un legado, que es justamente seguir trabajando en favor de la equidad de género. De la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y la no violencia. Fue una promotora de la paz”.

Recordó además que la jurista fue una pionera “porque creó la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia de la nación, que es única en su tipo en el mundo entero. El objetivo fue para que los jueces incluyan en sus fallos la perspectiva de género, que no es ideología de género. Con esto estamos diciendo que los jueces y las juezas debemos tener al momento de fallar una mirada amplia y generosa, inclusiva. No estereotipada ni sexista, sino una mirada en la dimensión de la dignidad humana en su totalidad”.

PARIDAD DE GÉNERO NO POR CAPRICHO, SINO POR COMPROMISOS LEGALES INTERNACIONALES

En ese marco, dijo que uno de los objetivos de la Asociación es propender hacia el respeto al cupo femenino, que no se está respetando en las postulaciones mencionadas.

“Nosotros bien sabemos que hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza en cuanto al sexo, pero somos iguales en derechos, dignidad y capacidad en creatividad y sueños. Entonces en los organismos del Estado debe haber hombres y mujeres en paridad. Porque el producto del trabajo, por ejemplo, en un organismo judicial, se enriquece con la mirada de unos y de otros, con la mirada de hombres y de mujeres. Eso es realmente un producto enriquecido y justo”.

Por eso, la magistrada remarcó la extrañeza de que no se respete la paridad de género al momento de proponer postulantes para la Corte:

“En el país tenemos muchas juezas y jueces valiosos. Entonces no se entiende que al momento de que haya vacantes en cargos que fueron de otras mujeres, como Elena Highton y Carmen Argibay, no se cubren con mujeres. Además, eso no es un tema caprichoso, sino un compromiso asumido por el Estado argentino al suscribir la Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, además d ela Constitución de la Nación. Además, hay recomendaciones y compromisos con Naciones Unidas, que exhortan a los estados, incluso a los organismos judiciales, a aquella paridad de género en sus distintas instancias, fueros y demás ámbitos”, concluyó.