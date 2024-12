Celeste Cid compartió con sus seguidores en redes sociales una angustiante revelación: desde hace más de 20 años, ha sido víctima de hostigamiento y amenazas por parte de un hombre que la persigue constantemente. La actriz contó que vive con un miedo constante, ya que no puede salir de su casa sin temor. A través de una foto de un botón antipánico, explicó que este aparato se le entregó debido al largo historial de acoso.

“Esto es un botón antipánico”, publicó junto a la imagen, detallando la razón por la que lo lleva. Cuando tenía 15 años, comenzó a recibir regalos extraños en su lugar de trabajo, como cajas con fotos suyas recortadas de revistas, cartas y decenas de preservativos usados. Sin embargo, lo que parecía un hecho aislado no hizo más que intensificarse con el paso del tiempo.

Valentina, la joven que creció en Comodoro y ahora debutó como actriz en la película de Fabiana Cantilo

La actriz relató cómo, con el auge de las redes sociales, este hombre volvió a aparecer en su vida, esta vez acosándola no solo a ella, sino también a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Aunque Celeste bloqueó todas las cuentas que él creaba para contactarla, el hostigamiento solo aumentó, y las amenazas se volvieron más fuertes.

En un reciente incidente, la actriz recibió un segundo botón antipánico, otorgado tras un hecho ocurrido fuera del país. En la Feria del Libro de Uruguay, el acosador, sabiendo que la orden de restricción no tiene validez fuera de Argentina, se presentó allí. Afortunadamente, la policía pudo identificarlo antes de que llegara a la sala donde Celeste estaba presentando su libro.

Tiró una botella al mar con un mensaje desde Comodoro, y un hombre le respondió que la recibió en Australia

Celeste expresó que, después de tantos años de sufrir este hostigamiento, ahora se encuentra esperando que un juez determine la gravedad del caso. “Hoy, ya me genera miedo. No puedo desoír sus amenazas”, confesó. Además, recordó lo angustiante que es tener que hacer denuncias repetidas sobre un mismo hecho a lo largo del tiempo. “Es muy doloroso y da mucha impotencia, te dan ganas de dejar todo así, no seguir reviviendo la misma historia una y otra vez”, admitió.

La actriz reflexionó sobre la situación, cuestionando por qué ella se siente “encerrada” en su propia casa, con un botón antipánico y un policía protegiéndola, mientras el acosador sigue libre. “¿No debería ser al revés? Yo caminando tranquila por la calle y él recibiendo el tratamiento adecuado?”, se preguntó.

Ball: “En los últimos 20 años, el empleo privado de Chubut creció solo un 49%.”

Por último, Celeste criticó un sistema legal que, a su juicio, continúa colocando a las mujeres en una situación de confinamiento y a las personas con problemas de salud mental en el abandono. A pesar de todo, agradeció el apoyo de la Fiscalía y la abogada que la ha acompañado desde el inicio de este calvario.

Con información de TN