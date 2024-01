Ester Saldaña sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hace tres años, después un aneurisma, un cuadro de neumonía y tras una operación y una trombosis. “No está consciente ni se mueve ni nada”, describió su nuera, Luciana Borges, sobre su actual estado.

En diálogo con ADNSUR, la mujer contó que al finalizar su contrato laboral, su suegra se quedó sin trabajo y sin obra social, por lo que pasó a PAMI automáticamente, sin embargo las necesidades son muchas y las respuestas pocas.

“Le dieron insumos y la medicación, pero lo que es la cama y la silla de ruedas nada”, dijo tras indicar que el marido de Ester se encuentra sin trabajo por un accidente. Ellos alquilan y por ello, el panorama es complejo y decidieron pedir ayuda.

“PAMI no quiere pagar las enfermeras, pero necesita atención las 24 horas porque tiene una traqueotomía y un botón gástrico. La atiende el esposo y sus hijos”, contó.

Una de las necesidades urgentes es que contar con una silla de ruedas especial. “Al estar postrada le puede agarrar una trombosis de nuevo pero no pueden levantarla porque no tiene silla de ruedas. Hace más de 8 meses que no tiene control, ni asistencia de un kinesiólogo o cualquier tipo de especialista”, afirmó.

“Ella necesita agua mineral todos los días y elementos de higiene. Necesitamos alguien que nos ayude porque está en abandono. Mi suegro va todos los días a la obra social y lo tienen a las vueltas”, concluyó.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo a través del CBU: 0170387840000001658114, aparece a nombre de Ester Saldaña. O comunicándose al 2974789223 con Luciana.