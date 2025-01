El periodista y conductor televisivo Antonio Laje realizó un vuelo sanitario a la ciudad de Trelew para trasladar a un bebé de tres días.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el nuevo integrante de la programación de A24 mostró detalles del operativo y destacó el desempeño del personal de salud. “Enorme trabajo de Frano Zamprogno y Darío Petrarca, médico y el enfermero, que no tuvieron respiro durante todo el vuelo”, remarcó.

En las imágenes mostró las maniobras realizadas para pasar la incubadora en la que trasladaban al bebé desde la ambulancia a la cabina de la avión, cuidando no afectar ninguno de los equipos de monitoreo que debían utilizar durante el viaje.

“Un gran agradecimiento a los controladores y controladoras de Trelew, Comodoro, Ezeiza, Baires y Aeroparque, nos hicieron todo muy fácil para llegar a destino. Como verán, es mucha la gente que está destrás de un vuelo sanitario”, señaló.

EL ANTERIOR PASO DE LAJE POR LA PATAGONIA

Laje compartió su anterior viaje a la Patagonia, en mayo del año pasado, en un simpático video publicado en sus redes, donde se mostró muy sorprendido por las bajas temperaturas que lo recibieron en el sur del país.

Según contó, había viajado a Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, para trasladar a un paciente en vuelo sanitario y, mientras aguardaba la llegada de la ambulancia llegara, hizo un video relatando sobre crudo frío que se sentía en ese momento.

“¿Quién me manda a venir a Río Gallegos? Estamos haciendo combustible en un vuelo sanitario. De acá nos vamos para General Roca y después a Buenos Aires. Yo no les puedo explicar el frío que hace, no sé cuántos grados no hay”, explicó en el video grabado desde la pista del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández.

“Todavía no llegó el paciente, asique estamos esperando”, agregó. Posteriormente, contó que la ambulancia tardó tres horas en llegar, en medio de las bajas temperaturas que vivió la capital santacruceña durante mayo.