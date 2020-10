BRASIL - La inocencia de los niños es algo que sorprende a todos cada día. Los gestos desconsiderados y hasta curiosos que realizan, despiertan la ternura de todos los que lo ven. Y ahora, gracias a las redes sociales, se dan a conocer muchos de estos. Este es el caso de un niño que se cayó de su bicicleta, golpeando el parabrisas de un auto. Arrepentido por el accidente, le dejó una carta escrita al dueño del vehículo y pidiendo disculpas.

“Lo siento, choqué con tu auto, perdí el equilibrio en la bicicleta. Aquí está el teléfono de mi papá”, escribió el pequeño en la carta dedicada al propietario del auto ubicado en una calle de Curitiba, Brasil. El hombre, al llegar, leyó el papel y le sacó una foto que se volvió viral en las redes. “¿Cómo es posible enojarse con este nene?”, escribió junto a la imagen.

Luego de acumular 350 mil likes y tener 42 mil retweets, medios locales encontraron a los involucrados y los consultaron por lo sucedido. Marcelo Martins, el dueño del vehículo, se comunicó con el chico, Benicio, quien se ofreció a pagar los daños con el dinero que tenía ahorrado de su cumpleaños. Sin embargo el hombre le contestó que no se debe preocupar por repararlo.

“A veces pensamos que alguien que golpea tu auto puede salir corriendo, más a esta edad, pero me pareció un gesto de dulzura, de mucha honestidad. Miré por todas partes, mi auto se encontraba un poco sucio y ni me di cuenta. Si no fuera por el nota, ni me enteraba”, relató Martins en diálogo con Rede Paranaense de Comunicação.