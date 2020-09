CÓRDOBA (ADNSUR) – Lorenzo tiene 5 años y vive en Laboulaye, uno de los lugares afectados por los incendios que se registran en la provincia de Córdoba. Y tuvo un gesto que emocionó a los bomberos.

“Mi Lolo el de corazón gigante, el que día a día me enseña tanto. Hoy sacó de sus ahorros para pagarles a los bomberos con criollitos. (Gesto que me asombró, porque con 5 años valora la entrega de ellos)”, escribió su mamá en Facebook junto a la foto del pequeño y un bombero.

La publicación se viralizó y los usuarios llenaron de elogios al pequeño. “Lolo tiene mucha luz y mucho amor. A mamá le llena el alma de orgullo. Les agradeció por apagar el incendio, y les agradeció por cuidar a las personas“, dijo su madre Jessica Molina. Y además contó - a Crónica - que Lorenzo continuamente quiere ayudar a delos demás “Por ejemplo, cuando la ropa ya no le entra, quiere que se la regale a alguien ‘que no tenga’, lo mismo sucede con los juguetes que ya no usa más”, contó.

Y aseguró que “Siempre digo que es un nene grande en un cuerpo pequeño. El tiene cinco años y me demuestra que a lo mejor no necesitamos tenerlo todo. Con lo que tenemos podemos ayudar. A mi también me enseña que hay que ayudar mucho”.