Un jubilado de 70 años tomó una drástica decisión mientras se encontraba en la sede del PAMI en la ciudad de Córdoba. Allí, frente a afiliados y empleados de la obra social, se roció con nafta e intentó prenderse fuego en un momento de desesperación.

Según trascendió, se encontraba reclamando por un medicación que necesitaba. Gracias a la intervención de varias personas en el lugar, terminó desistiendo de la decisión.

Uno de los testigos, quién se identificó como Carlos, relató que el hombre que tomó la dramática situación tiene "una enfermedad terminal".

"Cuando llegué me reconoció. Estaba con el bidón en la mano. Me dice ´mirá Carlitos lo que vas a ver ahora´. ¿Qué vas a hacer? y me muestra el bidón", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Mucha desesperación. Yo también soy jubilado. Ya ha venido dos o tres veces, lo han sacado corriendo. Tomó esa determinación. Se quiso prender fuego solo y entre dos o tres lo pudimos sacar porque quería manotear un encendedor", afirmó.

El hombre fue atendido por un servicio de emergencias y está siendo contenido en el lugar.

Desde la Unión de Personal Civil de la Nación (Upcn) en Pami Córdoba, Mariano Luquez, lamentó la situación “traumática”, porque los afiliados “se enteran por los medios que se cortó la cobertura, porque fue algo que no estuvo planificado y que eso genera que lleguen a Pami con un fuerte estado de nerviosismo”.

Con información de El Perfil y La Voz, editada y redactada por un periodista de ADNSUR