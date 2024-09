Un hospital de la provincia de Salta, indicó que seguirá cobrando la atención a extranjeros. Luego del pedido del gobierno boliviano, el director del conocido centro médico señaló que mantendrán esta postura "hasta que las autoridades gubernamentales y legislativas no la cambien".

Cabe recordar que todo inició en el pasado mes de febrero, cuando el gobernador Gustavo Sáenz realizó un cambio en la política de atención médica para extranjeros, que era gratuita a todas las personas.

Desde ese momento se comenzó a cobrar aranceles, y desde la implementación de la medida, la concurrencia en los centros médicos cayó un 80%. En tanto, en la actualidad, se supo que la atención diaria de 300 pacientes se redujo a tan solo 5 personas.

Durante el mes de agosto, Felipa Huanca, cónsul de Bolivia, le pidió a las autoridades del Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, dejar de cobrarle la atención a sus ciudadanos. Fue rechazado y asegurarpn que seguirán con esta postura, "hasta que las autoridades gubernamentales y legislativas no la cambien".

En tanto, el gerente del hospital sostuvo que “le sugerí que le pidan a su Gobierno que amplíen el presupuesto para que los compatriotas que no pueden afrontar los servicios hospitalarios que requieran, se hagan cargo de ellos”.

Asimismo, remarcó que los médicos de los hospitales, en caso de emergencia, priorizan la atención de la salud antes que el cobro de los aranceles. “Acá generalmente el paciente, cuando viene, paga antes de recibir los servicios, siempre y cuando sea ambulatorio. Lo que es emergencia, primero se trata la emergencia y después se hace el cobro pertinente”.

Por otra parte, Valenzuela señaló que hace 15 días, en un encuentro con Federico Mangione, ministro de salud de la provincia de Salta, “en el hospital de Orán se ahorraron alrededor de 60 millones de pesos, comparando con el año anterior. Eso equivale a un presupuesto de un hospital de Santa Victoria”.

“Pero más que el ahorro monetario es el ahorro en la disponibilidad de camas, turnos, profesionales, insumos. Hoy por hoy tengo la terapia llena y son todos ciudadanos argentinos”, señaló.

“Acá en Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”, concluyó.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR