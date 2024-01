HISTORICO Sigue haciendo historia: Messi se quedó con el premio The Best por tercera vez en su carrera El capitán de la selección argentina no viajó a Londres y se quedó en Estados Unidos para la pretemporada del Inter Miami. Con este nuevo premio se despega de Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski y es el máximo ganador. El hincha de Colón ganó en la categoría de "Mejor Aficionado".