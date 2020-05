COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Federico Paolo, un emprendedor comodorense, fabricó un el túnel sanitario “Sani Protect” y decidió donarlo al Hospital Regional para que el personal de salud pueda desinfectarse para prevenir casos de Covid-19.

Paolo explicó que la idea surgió hace unas tres semanas de la necesidad de hacer algo. “Empecé a ver que se estaba utilizando en otros lugares del mundo, con prueba y error, varias veces hasta que armé el primero que está instalado en el Hospital Regional”, dijo.

Además, aclaró a Diario Crónica que ya armaron la cabina en la zona del Área Programática y en esta semana quedaría operativo, solo resta solucionar las conexiones de agua y energía para que el personal del 107 y guardia pueda comenzar a utilizarlo.

El túnel fue donado al Hospital Regional.

“En ese sector hay un tráiler que va a ser para se cambien de ropa los que salen a hacer las evaluaciones del Covid-19, ahí pusimos el túnel”, indicó, mientras agregó que permitirá que las personas que transiten a través del mismo sean sanitizadas por medio de un rocío nebulizado con un agente desinfectante logrando eliminar bacterias, virus y esporas que puedan estar adheridos a la persona y su vestimenta.

La cabina tiene un módulo de estructura tubular plástico, sellado y cubierto por una lona impermeable, posee dos picos o más nebulizadores presurizados, que al ser activados forman una nube de suspensión sobre la persona. Durante 30 segundos logra que se realice el proceso de esterilización y también incluye una alfombra antibacteriana desinfectante de la suela del calzado.

El producto está aprobado por el ANMAT, es totalmente inocuo para la salud de las personas, no es tóxico, no mancha la ropa, no irrita la piel y es biocompatible con el cuerpo humano y el medio ambiente.

Paolo afirmó que tuvo contacto con la Municipalidad y, señaló que es posible que salga una nueva normativa para exigir su uso, tal como sucede en otros municipios del país.Y destacó que este es sistema es ideal para los puntos de ingreso de público de lugares como hospitales, comercios, bancos, edificios de oficinas, colegios, universidades, supermercados o fábricas.