Un empleado de tránsito en Comodoro Rivadavia, salvó a un nene de cuatro años que se ahogó con una llave. El hecho sucedió durante la semana pasada, sin embargo la situación se conoció este lunes por la mañana.

El hombre que salvó al niño se llama Marcelo Quiroga y habló con ADNSUR sobre lo sucedido. Allí explicó que se encontraba junto a sus compañeros de trabajo en módulo de tránsito, ubicado en la zona norte de la ciudad. “De repente llegó una camioneta, con una señora, un muchacho joven y un nene de aproximadamente cuatro años desesperada pidiendo auxilio porque el nene estaba ahogado”.

“En ese momento, bueno, mi compañera intentó comunicarse con la ambulancia, pero viste que por ahí se complica”, agregó. De esta manera, aseguró que tomó la determinación de hacerle una práctica de primeros auxilios. En este sentido, reveló que fue una técnica y “gracias a Dios dio resultado. El nene vomitó y ahí expulsó unos objetos”. Luego observó que el menor se había tragado una llave y eso le impedía respirar.

Respecto a las técnicas utilizadas, el hombre reveló que “son técnicas antiguas, pero bueno, siempre dan resultados”. En tanto, indicó que “Hice lo posible porque el nene ya no respiraba. Llegó morado y tenía la vía respiratoria obstruida por el objeto que se había tragado”.

“Con la ayuda de Dios, seguro pudo expulsar la llave”, añadió Quiroga. Por otra parte, aseguró que la mujer se acercó agradecida luego de que pudo salvar al niño y la situación luego se viralizó en la ciudad.

Asimismo, valoró la importancia de las capacitaciones que reciben por su trabajo. “El municipio siempre nos capacitaba, venía gente de Buenos Aires o del hospital de acá y nos daban cursos de primeros auxilios”, explicó el empleado de tránsito.

Por último, indicó que “son fracciones de segundos que uno tiene que actuar. Y bueno, en este caso dio resultado gracias a dios, dio resultado”. Además, reveló que “el niño no llegaba al hospital porque casi ya no respiraba. Nunca nunca me habían pasado”, concluyó.