BUENOS AIRES (ADNSUR) - En un video que el propio Patricio Zambrano difundió en su cuenta de Instagram se puede ver como desde su casa comienza a pasar música y arenga a todos los que se congregaron en la calle para que aplaudan y canten.

Esto no pasó desapercibido y por el revuelo que se armó intervino la Policía y pidió que todos los bailarines vuelvan a sus casas.

En las imágenes que circularon por redes sociales se puede ver como la gente, pese a que está prohibido, se reunió en la calle y no respetó el aislamiento ni la distancia social.

En diálogo con TN, Zambrano, expresó: "Les pido a los vecinos que escuchen mi música desde sus casas, que no salgan, siempre se los pido por micrófono; que se cuiden y que tomen distancia. Hago las cosas con prudencia y sin violar ninguna norma".

Y reconoció: "Hubo más gente cuando la cuarentena era más estricta y he cortado porque vino la Policía. No hay ánimo de que la gente salga a hacer algo que no corresponda según el decreto presidencial".