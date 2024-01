Un chubutense en Ecuador reveló detalles de lo vivido en medio del caos con las bandas criminales

Claudio Campos nació y se crió en Esquel, pero su futuro se fue dando lejos de la ciudad chubutense cuando fue creciendo profesionalmente y es por eso que actualmente vive en Guayaquil, Ecuador.

El ex futbolista y actual coordinador de selecciones de ese país le contó a ADNSUR cómo vivió desde adentro el caos en la ciudad ecuatoriana cuando varias pandillas delictivas cometieron todo tipo de delitos donde uno de ellos fue tomar un canal de televisión.

“Lo que nos tocó vivir hoy al mediodía fue realmente de película, son esas cosas que uno no se imagina que te pueden llegar a pasar. Estábamos trabajando en la oficina y un noticiero local nos mostró lo que había pasado en un estudio. Hubo otros acontecimientos como balaceras, personas que querían secuestrar... Fue un momento caótico”, contó Claudio este martes.

Ataque en Ecuador: asaltaron un canal de televisión en vivo y secuestraron a los trabajadores

En este sentido y temiendo por la brutal inseguridad, el esquelense manifestó que “la situación no es agradable porque nos sentimos impotentes, hay que andar con mucho cuidado y no tenés la libertad de andar tranquilo”. Y añadió: “acá está pasando en cualquier lugar y pasar ese temor no está bueno, no es agradable y no se lo deseo a nadie. Espero que Ecuador pueda superar esto porque es un lindo país y tranquilo, pero ahora se ha complicado”, lamentó.

Además, sostuvo que la cuestión no es reciente sino que viene de hace varios meses. “Hoy cerraron los comercios, pero esto viene hace varios meses. Se está viendo hace dos años largos que hay una situación especial con extorsiones y amenazas, poniéndole detonaciones en las puertas de los locales. Son grupos delictivos que buscan rédito económico para que puedan funcionar bien. Hoy se colmó el vaso, ya se pasó a otro nivel. Esto no es en contra del gobierno, tiene otro color y es lamentable”, comentó.

Declararon el estado de "conflicto armado interno" en Ecuador para "neutralizar" a los delincuentes

Por último, recordó parte de su trayectoria hasta llegar a coordinador de selecciones nacionales. “Yo soy de Esquel, nacido y criado ahí. Después jugué al fútbol de manera profesional en varios equipos de Buenos Aires, luego en Europa, Centroamérica, México, Bolivia, Ecuador, Paraguay y otros, hasta que me retiré y por cuestiones familiares me quedé en este país”, cerró.