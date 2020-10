PICO TRUNCADO (ADNSUR) - El miércoles pasado se aplicó el protocolo de Covid-19 en el área de Neonatología del Hospital Zonal de Caleta Olivia, por el ingreso de un bebé recién nacido que dio positivo a coronavirus en Pico Truncado.

El director del Hospital, Daniel Covas, confirmó la noticia e indicó que el pequeño “ingresó en estado crítico" y que "actualmente sigue con asistencia respiratoria mecánica, pero ha mejorado con respecto a cómo llegó”.

El bebé nació el martes pasado en la localidad de Pico Truncado, presentó dificultades respiratorias, fue derivado ese mismo día a la Clínica Cruz del Sur y al día siguiente, el miércoles a la tarde, lo llevaron al Hospital Zona de Caleta Olivia.

El pequeño presentó dificultades desde el momento del nacimiento por lo que fue derivado de urgencia, pero no fue hisopado en Pico Truncado. Recién cuando llegó al Hospital Zonal se concretó, por protocolo, el test.

En primera instancia, la madre ha dado negativo al examen, por lo que se investiga el origen del contagio del pequeño que está internado en el área de Neonatología bajo estrictas medidas de protocolo.

Tal como destaca La Opinión Austral, de igual forma, dos médicos y cinco enfermeros que tuvieron contacto estrecho con el bebé, antes de confirmarse que era positivo, debieron ponerse en aislamiento preventivo.

EL POSTEO DE LA MAMÁ

La mamá del pequeño escribió un sentido texto en las redes sociales pidiendo por la recuperación de su hijo:

“No voy a mirar hacia atrás, no voy a preguntar por qué, no voy a preguntar cómo. Mi hijo ya está en esta situación y no voy a perder energías en otras cosas que no sea enviarle mi amor, mis energías y mi fortaleza. Esto no se trata en lo que creen o lo que yo crea. Solo pido que tengan fe, me ayuden a pedir por la sanación de mi hijo".