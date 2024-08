Jhonathan Fuenmayor, un vecino de Comodoro Rivadavia, realizó una propuesta de casamiento como salida de una película romántica. Sorprendió a su pareja -madre de sus hijos- y también al público, cuando decidió pedirle casamiento con mariachis a minutos de que empieza la proyección de una película en el Cine Coliseo.

El emotivo gesto tuvo lugar el sábado pasado, en la función de las 16 horas de la película “Mi villano favorito 4”, cuando Jhonathan decidió hacer una propuesta de matrimonio a su pareja, María Estefanía Velázquez.

ADNSUR fue parte de la emotiva escena donde la pareja subió al escenario y, acompañados por mariachis, él se arrodilló y le pidió matrimonio.

En diálogo con este medio, Jhonatan contó que hace meses venía pensando en sorprenderla de una manera original. “Ya lo venía planeando que quería proponerle matrimonio a mi esposa. Busqué la manera más original. Quería hacerlo en el cine donde hay mucha gente y demostrarle que es especial para mí”, dijo visiblemente emocionado.

Mientras tanto, la novia se mostró más que feliz y aún más sorprendida. “Jamás me lo imaginé. Me dijo que iba a comprar doritos y me trajo Mariachis. No pasó por mi mente. Si lo hubiese sabido, me hubiese preparado mejor, maquillado y secado el pelo”, contó entre risas.

El gesto, que sin duda sorprendió a la novia, se convirtió en una anécdota que muchos recordarán, resaltando la idea de que los momentos cotidianos pueden transformarse en ocasiones especiales con un poco de creatividad y amor.