El pasado martes 6 de febrero, se conoció la muerte de Sebastián Piñera, expresidente de Chile, durante un trágico accidente aéreo. Según se supo, el exmandatario de 74 años que gobernó el país trasandino en dos oportunidades, volaba en helicóptero junto a su hermana, un amigo y su hijo, cuando cayó al Lago Ranco, Región de los Ríos, sobre el sur de Chile.

Magdalena, la hermana del expresidente chileno, reveló las últimas palabras de Piñera antes de morir. “Salten ustedes primero, porque, si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos”, indicó. En cuanto a la autopsia realizada, se constató que el hombre falleció de asfixia por sumersión.

En tanto, según indicó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) hubo un desperfecto mecánico en la aeronave. Sin embargo, un amigo de la infancia dio detalles reveladores del hecho y reveló las causas que habrían desencadenado en el fatal accidente aéreo.

Murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero

Se trata de Fabio Valdés quien habló con Radio Agricultura y sostuvo que “al parecer, el parabrisas, por decirlo así del helicóptero, se le empañó totalmente y quedó ciego”. De esta manera deslizó la posibilidad de que una de las ventanas de la aeronave estuviera semiabierta. Por este motivo, empañó los vidrios y fue un elemento clave al momento del accidente.

A 100 metros de distancia de la casa de los Cox intentó volver a tierra, volver a la playa. Ahí, quizás, por una mala maniobra o una precipitación, no sé muy bien esa cosa, producto de las circunstancias que estaba viviendo, cuasi ciego, el helicóptero cayó y cayó de costado. Cayó hacia el lado de él. Y el golpe tiene que haberlo recibido él, agregó el empresario.

Trágica muerte del expresidente chileno, Sebastián Piñera: se conocieron los detalles de la autopsia

“Allí, Ignacio Guerrero, que iba con él, al otro lado del helicóptero, el lado que no está pegado al agua, abrió las puertas, salió él, salió su hijo, a duras penas salió la ‘Pichita’, hermana de Sebastián. Trataron de sacar a Sebastián, pero el helicóptero estaba semihundido y Sebastián estaba semihundido, y no lo pudieron sacar”, agregó.

Por otra parte, reveló que la distancia entre la casa de Cox y la de Piñera no era demasiada, los separaba tan solo un breve viaje aéreo. “Es un viaje de siete minutos en helicóptero, muy corto. Estaba lloviznando, no es que había una lluvia terrible. Las nubes estaban altas, no había viento. Y según Cox, que también es piloto, no era imprudente hacer ese viaje de vuelta de siete minutos”, añadió. En tanto, aclaró que Piñera “tenía mucha fe en sí mismo, tenía además suerte, porque tuvo otros percances de los cuales salió ileso”, aclaró.