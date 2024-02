Desafío fatal: grababa su salto desde un piso 29, el paracaídas no se abrió y murió

Un joven de 33 años murió tras saltar desde el techo de un edificio con 29 pisos. Su paracaídas no se abrió y cayó al vacío.

El trágico episodio ocurrió en la ciudad de Pattaya, Tailandia. El saltador británico Nathy Odinson se metió de forma ilegal en una terraza y grabó un video para sus redes sociales.

Se lanzó desde el piso 29, cayó sobre un árbol y luego terminó en el piso. Todo sucedió mientras uno de sus amigos filmaba la secuencia. Si bien llamaron a la ambulancia para asistirlo, y los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, Odinson falleció.

“Escuché el sonido del árbol y pensé que era una rama que se había caído al piso, pero después una mujer gritó así que me acerqué y me di cuenta de que era una persona. Estaba muerta y vi que había saltado del edificio”, relató Kanet Chansong, el guardia de seguridad de la propiedad, en diálogo con The Sun.

Por otra parte, el teniente de la policía tailandesa, Kamolporn Nadee, explicó que no había señales de que el chico haya sido atacado y empujado, sino que se confirmó que su paracaídas no funcionó correctamente porque no estaba bien colocado. “Estaba en un estado terrible cuando llegamos. El amigo que grabó el video de él saltado fue interrogado y el clip fue examinado como prueba”.

Nathy Odinson era un amante de la adrenalina y un reconocido saltador BASE, un tipo de deporte extremo en el que se realizan saltos con paracaídas, en redes sociales.