Mariam vive en Puerto Madryn y ama meterse en el mar en cualquier temporada del año, con frío o con calor. Tuvo un encuentro inesperado sin saber que que la filmaban y registraron un momento único.

La joven fue registrada sin saberlo, por un drone. En las imágenes puede verse cómo un lobo marino la acompañaba mientras nadaba por las aguas del Golfo Nuevo, casi a su mismo ritmo.

El video fue publicado a través de Tik Tok y de inmediato comenzó a replicarse en las redes sociales.

"No sabía que me estaban filmando, una amiga me contó. Después resultó ser que conocía a ese chico", aclaró a Cadena Tiempo.

La mujer relató que si bien se la ve a ella sola con el lobito, es un grupo de amigos con quienes sale a nadar habitualmente. “Somos cuatro personas que estábamos transitando situaciones complicadas o difíciles de sobrellevar en la vida, y coincidimos en el deseo de nadar", dijo.

“Comenzamos a sentir unas sensaciones de tanto bienestar en el cuerpo y la mente, que salíamos al mar con mucha fuerza, energía y felicidad para enfrentar problemas, obligaciones o cualquier cuestión cotidiana”, concluyó.