Ramiro Marra, quien preside el bloque de legisladores porteños por La Libertad Avanza, repudió la denuncia por discriminación que presentaron dirigentes del MST ante el Instituto Nacional contra contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y pidió que cerraran el organismo, cuya presidenta es Victoria Donda.

“Fui denunciado por políticos de izquierda ante el INADI por crear el Movimiento Antipiquetero y buscar ponerle un fin a la violencia de todos los días. Aviso desde ya que no me voy a defender, no les tengo miedo”, dijo el legislador en Twitter. En ese sentido, el legislador porteño agregó que, bajo su punto de vista, “son todos unos delincuentes y corruptos”.

Milei se manifestó a favor de la venta de órganos en Argentina y desde el INCUCAI salieron al cruce

La denuncia en su contra se presentó después de que el legislador impulsara la creación del Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA). Una agrupación que lo que único que pretende es "discriminar a los pobres" y sólo "alienta a conductas de odio y criminalización de ciertos sectores de la sociedad", según afirman.

“Los piqueteros se hacen las víctimas ahora, pero no tienen ningún problema en quedarse con el dinero de los más necesitados. Son unos chantas, todos presos tienen que estar", manifestó.

En ese sentido, el diputado porteño por La Libertad Avanza emitió duras críticas contra el INADI y señaló: “No sirve para nada. Lo único para lo que ha sido utilizado es para perseguir y señalar con el dedo a los que pensamos distinto”.

De esta manera, el aliado de Javier Milei ratificó que va a “seguir luchando por los ciudadanos de bien y por aquellos que son rehenes de las organizaciones piqueteras, las cuales son las que utilizan a la gente pobre y se aprovechan de sus necesidades para hacer sus negociados” y luego acompañó sus publicaciones con el lema: "Cierren el INADI".