Una mujer estaba haciendo una construcción en su casa y debía pagarle a un albañil. Sin embargo, al enviar el pago por $256.000, se confundió de alias y todo se transformó en una pesadilla. Además, reveló que había tardado tres meses en ahorrar ese dinero.

La mujer identificada como Rita, vive en Catamarca, es empleada doméstica y junto con su pareja, llevan a cabo trabajos de manera informales. Allí, contó la impactante situación que vivió. Allí, reveló que estaba haciendo modificaciones en su vivienda. Albañiles estaban construyendo una nueva pieza.

Si bien al principio no dio cuenta de su error, recibió un baldazo de agua fría cuando envió la captura del comprobante y le indicaron que estaba mal hecha porque tanto el CUIL como el apellido no coincidían.

"Tenía que transferirle a otra persona, a la pareja de un chico que trabaja en la casa. Puse un punto de más, me equivoqué", explicó a TN.

De esta manera, luego de su error, envió un audio a su cuñada Gabriela para que le ayude a encontrar la persona que recibió la transferencia. En ese marco, las horas fueron de llanto y deseperación. "Cuando llegué a casa, veo que Rita me mandó un audio llorando. Yo la conozco y sé lo que se sacrifican para tener las cosas", explicó Gabriela.

Por este motivo, intentó buscar en grupos de la ciudad donde tiene clientes y también en la provincia de Tucumán o Santiago del Estero, donde habían dicho que era la dirección de la mujer que recibió el dinero. Aunque durante esas horas no habían resultados positivos.

Lo cierto es que la afortunada, se llama Danna y quedó sorprendida al recibir la notificación de una transferencia por $256.000.

"Fue una locura. ¿De dónde me llega tanta plata y con un nombre que no conocía?", explicó. Sin embargo, lejos de tener una mala actitud, habló con una amiga y sus padres en Santiago del Estero con el objetivo de ponerse en marcha la misión de hallar a la víctima.

“Imaginate el apuro por no saber lo que estaba pasando del otro lado", indicó. "Empezamos a buscar por Facebook, enviamos mensajes para corroborar el DNI y el nombre. No nos contestaba nadie”, agregó.

Sin embargo, una publicación de redes sociales realizada por Gabriela -cuñada de la mujer que hizo mal la transferencia- llegó a destino.

En este sentido, una amiga del padre de Danna, vio la publicación y se la compartió. Allí, Danna pudo encontrar a Gabriela en la red social Instagram.

Una amiga del padre de Danna Castillo, Sebastián, vio la publicación y se la envió. Eran las 20:30 cuando Danna finalmente encontró a Gabriela Aragón en Instagram. "Le pregunté si había subido el comunicado y me dijo ‘sí, mi cuñada, transfirió mal’", explicó.

Finalmente, entregó el dinero y todo termino con final feliz. De esta forma, Rita aclaró que le "volvió el alma al cuerpo" y se mostró agradecida por la actitud de Danna, a través de una segunda publicación en redes sociales.

“Me empezaron a llegar mensajes de gente que me felicitó y me dijo, ‘te empecé a seguir por lo que vi que hiciste’. No dimensiono lo que significa, porque a mí me sale natural. Lo que no es mío, lo devuelvo. No pensé que iba a convertirse en algo tan grande”, concluyó Danna.