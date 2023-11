Este jueves, ADNSUR conversó con Mabel Provoste, trabajadora municipal ante los reclamos por aumentos salariales y la falta de información de los gremios, respecto a las paritarias.

“Nosotros a la fecha no hemos tenido nada oficial de cómo van las paritarias. Todos dichos, de pasillo y lo que estamos pidiendo es que los sindicatos, el jerárquico y el SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales), nos transmitan a ver cómo va el tema salarial. Entonces hoy decidimos juntarnos, un grupo de autoconvocados de los municipales, como para poder tener alguna información más exacta de cómo vamos a seguir de acá para adelante”.

“Yo creo que nos tienen que decir el aumento salarial, porque hemos perdido tanto poder adquisitivo en estos meses, que, bueno, por lo menos que nos digan 'les voy a dar un 10, un 15, un 20% de aumento'. Pero hasta ahora no nos han dicho nada”, remarcó.

Por otra parte, le restó importancia al cambio de gestión, indicando que “es una continuidad de esta gestión. Son exactamente el mismo partido político, yo creería que deben tener más o menos todo alineado. Pero la preocupación de nosotros no es tanto de lo político, lo que nosotros pedimos es a nuestro gremio, que de hecho fueron elegidos para eso”.

En esta línea, reveló su inconformidad con el gremio, insistiendo en que “no nos informan, no nos transmiten, no sabemos nada”. En tanto, señaló que por el momento no habrá una medida de fuerza. Provoste reveló que “ahora a las 15:30 vamos a estar escuchando a los compañeros del APJ(Asociación del Personal Jerárquicos)”. Sin embargo, aclaró que “cuando tengamos el padrón más claro, que nos diga, no sé, va a haber aumento, no va a haber aumento, ahí tomaremos, nos juntaremos todos y veremos qué es lo que vamos a hacer”.

"Preparamos una nota donde vamos a juntar firmas para entregárselas al SOEM, para que llame a asamblea. Yo no soy afiliada a la APJ, soy afiliada al SOEM. El que me debería dar a mí, contarme las novedades de cómo va la paritaria es el SOEM. Y la verdad que no tenemos nada”, concluyó.