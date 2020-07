RAWSON (ADNSUR) - El secretario de Trabajo del Chubut, Cristian Ayala, anunció que el gobierno nacional dispuso un programa con una ayuda económica de emergencia destinado a trabajadores de temporada que se desempeñen en actividades de turismo de invierno y confirmó que desde el organismo que encabeza “se envió a Nación el listado de CBU de los beneficiarios que ellos requirieron y otros que agregamos nosotros”.

La resolución firmada por el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Omar Moroni, dispone que “los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires validen su calidad de tales e informen las Claves Bancarias Uniformes (CBU) correspondientes a las cuentas sueldos” de los beneficiarios.

La ayuda económica de emergencia será de 10 mil pesos y tendrá vigencia durante el presente mes y el próximo. “En el caso de los beneficiarios de Chubut se pagarán los dos meses juntos, es decir 20 mil pesos”, expresó Ayala.

Los requisitos para acceder al beneficio económico establece: Ser mayores de 18 años; registrar DNI emitido por la República Argentina; estar registrados como trabajadores de temporada en relación de dependencia del empleador validado por el gobierno provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; no registrar remuneración declarada por empleadores distintos a los validados por los gobiernos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires; no encontrarse registrados como empleadores; no registrar una relación de empleo público; no percibir prestaciones contributivas por desempleo, ni prestaciones dinerarias derivadas de la participación en programas o acciones de empleo implementados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ni el Salario Social Complementario administrado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; no percibir el Ingreso Familiar de Emergencia ni percibir el beneficio del Salario Complementario establecido en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Ayala explicó que la ayuda económica de emergencia “será abonada en forma directa y personalizada a las trabajadoras y los trabajadores destinatarios a través del depósito en la cuenta sueldo”.

Sostuvo además que “si los trabajadores registran más de una relación laboral de temporada vinculada al turismo de invierno, que sean validadas por los gobiernos provinciales o la ciudad de Buenos Aires, sólo podrán percibir una ayuda económica de emergencia por mes”.