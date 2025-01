.El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que el responsable de los incendios intencionales registrados en las últimas horas en campos cercanos a la localidad de Esquel es un empleado municipal de esa ciudad y que “es parte de los grupos que avalaban la violencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)".

El gobernador detalló que el acusado está internado, producto de haber sufrido intoxicación con el humo que generó al desatar el incendio. “Esta persona no reconoce al Estado argentino como tal, pero era empleada del municipio de Esquel. Recién me comuniqué con el intendente y me confirmó que va a ser separado”, afirmó en diálogo con LN+.

Se registró un nuevo incendio en Chubut y Torres dijo que se logró identificar al responsable

También se refirió a los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche, a quienes calificó como “unos chantas que no son parte de ninguna comunidad mapuche o tehuelche”. Y agregó: “Muchos son del conurbano, de Balvanera, de Flores. Cuando se dio el incendio de Lago Puelo, las tomas que se dieron en ese momento, donde hay familias que perdieron absolutamente todo, la gran mayoría venía del conurbano bonaerense”.

NUEVOS INCENDIOS FORESTALES EN CHUBUT

Este domingo se desataron nuevos incendios forestales en varios campos ubicados en Chubut. El primer foco se inició alrededor de las 14 horas en el campo de Aguado, en dirección a la localidad de Tecka. En el lugar trabajaron brigadistas de Esquel.

El campo en el que se registró el incendio está pasando el Boquete Nahuelpán, llegando a la zona de San Román. El campo es lindero con Paggi, Sinchoff y la Compañía de Tierras.

Torres: "Chubut se posiciona para convertirse en la provincia con más inversión en energías renovables"

En este marco, el gobernador Ignacio Torres indicó a traves de sus redes sociales que se trata de “hechos intencionales”.

“En el día de hoy volvieron a iniciarse, de forma intencional, varios focos de incendio en distintos campos cercanos a la ciudad de Esquel. Gracias a la rápida intervención de los bomberos y al accionar de la Policía del Chubut, pudimos controlar el fuego e identificar al principal responsable detrás de estos hechos”, dijo.

Y agregó: "Como dijimos desde el primer momento, no nos vamos a dejar intimidar por un grupo de inadaptados que se amparan en falsas banderas para usurpar tierras y prender fuego a los bosques de nuestra cordillera. La decisión política es clara: tolerancia cero con este tipo de delitos y cárcel inmediata para todos los responsables."