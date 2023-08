Tiene problemas motrices y solicita la colaboración de todos para realizarse un tratamiento

Eugenia es la mamá de un pequeño que tiene importantes problemas motrices y solicita la colaboración de todos para poder costearle el tratamiento para avanzar con la estimulación de sus músculos.

Según informó la mujer, los médicos le diagnosticaron “trastorno específico del desarrollo de la función motriz”, problema que le dificulta la movilidad de sus miembros inferiores.

Por este motivo, el joven debe someterse a un tratamiento que incluye inyecciones de Botox, para posteriormente ser enyesado, luego de la intervención quirúrgica.

Además, al no tener la correcta estimulación de sus músculos, no puede moverse correctamente y tal es así que no presentó mejoras en este tiempo.

En detalles, su mamá informó que en la actualidad, para poder caminar, se requieren dos válvulas para caminantes, un estabilizador de rodillas y andador para poder sostenerse y, una faja ballenada para que su cuerpo se mantenga rígido.

Por este motivo, el pequeño debe viajar junto a su mamá a Trelew para someterse a chequeos y a la intervención quirúrgica en busca de colocarle los estabilizadores en ambas piernas. Post operación, deberá rehabilitarse durante 10 días en la localidad valletana.

Para ello, abrieron una cuenta de Mercado Pago para poder enviar el dinero posible y cubrir los gastos de la operación. El alias es maría.385.yudo.mp y el celular de la mujer es 297 541-7856 ante cualquier aporte. Asimismo pueden comunicarse al 2974288902 o al celular 297504074.