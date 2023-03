Tomás Álvarez es protagonista de una historia que busca tener un final feliz. Tiene 20 años, es bombero y utiliza sus 20 minutos de descanso para estudiar y cumplir sus sueños: ser Suboficial de bombero voluntario y terminar el segundario.

El joven bombero sorprendió a sus compañeros en la localidad cordobesa de Luque. “Me preguntó si tenía una lapicera para subrayar, se la di sin preguntar mucho, pero me llamó la atención”, dijo el encargado Abrate.

Luego de recibir la birome, el joven se dedicó a leer con mucha concentración, por lo que su jefe se vio más que intrigado a saber qué es lo que estaba haciendo. Por medio de un comunicado en su cuenta de Facebook, el hombre compartió una reflexión sobre lo que presenció esa mañana del viernes.

La publicación de Abrate aparece titulada como “La generación de cristal”. Acto seguido, el hombre escribe: “está muy de moda, en cualquier hogar, en cualquier lugar público, donde sea que transitamos, siempre hablamos (y me incluyo) de la famosa “generación de cristal”.

“Que los nuevos adolescentes están perdidos, sin rumbo, que son el reflejo de lo que será más adelante el país, dando por hecho que estos adolescentes nos ´arruinaran´ cuando gobiernen (el país está arruinado y no por la generación de cristal, sino por gente mucho mayor y desde hace mucho años, asi que tambien es bueno hacerse cargo). No es de política que les quería hablar, sino compartir lo que pude observar hoy en mi trabajo”, aclaró Walter en diálogo con el Doce Tv.

“La foto del adolescente que publico a continuación es la de Tomas Alvarez, que vive en Luque, un pequeño pueblo del interior de Córdoba, Argentina. Él también forma parte de esta “generación de cristal”, y ¿saben que? Hoy en sus 20 minutos de descanso de su pesada jornada laboral me pidió un lápiz. Sin entender, le pregunté para que lo precisaba: ´estoy estudiando´ me dijo.”

“Cuando pase por ahí, efectivamente estaba estudiando, y mayor sorpresa aún, no estaba estudiando una carrera profesional… Estaba estudiando para rendir Suboficial de bombero voluntario. Así es, algo que desde niño le apasiona y a lo que además, me agregó “también voy a rendir lo que me falta para terminar el secundario", agregó.

Álvarez comenzó a trabajar en el cuartel de bomberos cuando tenía 12 años, hace ya más de una década. “Tomás es al revés que muchos, siempre trabajó y todo el tiempo está dispuesto a dar una mano”, remarcó su jefe. Esto fue confirmado por el joven, quien aseguró que lo hago porque me gusta ayudar, no espero nada a cambio”.

“Este adolescente demuestra los valores de su familia, las ganas de aprender y obviamente las ganas de ayudar, de cambiar y de mejorar lo que será su futuro. Ojalá muchos vean esta publicación. Tomás, además de trabajar, estudia para terminar el secundario y para ser Sub Oficial de Bombero Voluntario” continúa el comunicado.

Y es que el joven contó que tiene que terminar sus estudios secundarios para poder continuar con sus exámenes para ejercer como suboficial. “Dejé cuando estaba en cuarto año, mis viejos siempre me pidieron que termine pero yo era porfiado”, relató, y sumó que “en su momento no lo veía como algo necesario y no quería que mis papás siguieran gastando plata, por eso me fui cuando empecé a trabajar”.

Si bien el joven fijó este objetivo para hacer su sueño realidad, aseguró que lo hace, también, para cumplirle el sueño a su madre. Álvarez también quiso recomendarle a quienes estén cursando el secundario que no abandonen sus estudios. “Parece una pavada pero te abre muchas puertas, yo se que algunos quizás no saben qué quieren hacer de grandes, pero lo mejor es que lo terminen igual porque sino aparecen muchas trabas”, aconsejó.

“Ojalá que la vida le devuelva el doble de lo que él pueda dar. Ojalá todo sea un éxito. Seguramente tengamos muchos Tomas en el mundo. Mostremos al mundo que hay futuro, que podemos cambiar”, cerró Abrate en su comunicado.