SALTA (ADNSUR) - Un joven de 18 años oriundo de la ciudad de Orán, Salta, decidió donar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que había cobrado a un vecino muy humilde de 60 años, que no pudo acceder al beneficio.

El padre del joven se encargó de contarlo en Facebook, donde escribió con orgullo: “No debería porque no puedo ser imparcial, mucho menos objetivo. No debería, porque me afecta y me incluye. No debería porque es mi hijo, pero aun así lo voy a publicar", posteó Manolo Manzano en al contar la acción de su hijo Joaquín.

NO DEBERÍA!!! No debería porque no puedo ser imparcial , mucho menos objetivo. No debería, porque me afecta y me... Publicado por Manolo Manzano en Lunes, 8 de junio de 2020

El chico estudia Abogacía y, según contó su padre, "obtuvo del Estado la ayuda de $10.000 que otorgan a algunos", aunque aseguró no saber "si lo gestionó o si lo entregan por ser mayor de edad o cómo le llegó esa ayuda".

Relató que se sintió "mal por un amigo que tiene 60 años, que labura día a día, y por cuestiones del azar burocrático no había sido alcanzado por este beneficio" del IFE, brindado para paliar los efectos económicos del coronavirus a los sectores más necesitados.

"Recuerdo perfectamente la charla de sobremesa donde dije que me sentía un poco avergonzado, ya que mi hijo tiene de todo y más, vive cómodamente con nosotros y jamás tuvo que trabajar para ganar su alimento diario", agregó y comparó: "este señor, laburante de años, independiente, por cuestiones de esta pandemia, estaba momentáneamente sin poder trabajar y para colmo no le había salido la ayuda social".

Mencionó que además "paga un alquiler de una pieza muy modesta y tiene que pagar a diario su comida" y explicó que "ahí quedó" esa conversación que presenció Joaquín.

Días después, el chico se le acercó y le entregó $8 mil para que su amigo "disponga para sus gastos", y señaló: "Juro que sentí cómo el pecho se me inflaba, como queriendo explotar de orgullo".

“Le dije: ‘Andá en el auto a entregárselo vos mismo’. Cómo no lo voy a publicar, si cada vez que me acuerdo, me dan ganas de llorar", concluyó el relato del padre emocionado y orgulloso por la manera de actuar de su hijo en medio de la pandemia de coronavirus, según informó el portal Misiones online.