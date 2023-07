Tiene 101 años y quiere terminar el secundario: "Se puede y voy a seguir por más"

Mercedes cumplió hace poco 101 años. Hace un tiempo vive en un hogar de adultos mayores en el barrio de Escobar, en Buenos Aires. En este lugar, se comenzó a despertar el interés para terminar la escuela secundaria.

La mujer comentó que dio el gran paso de continuar con sus estudios, gracias al aliento de sus compañeros del asilo.

Llegó al hogar luego de la muerte de su esposo, al que cuidó por 30 años. “Acá encontré dos personas maravillosas: la visitadora social, Elizabeth, que me dijo ‘si se puede, Mercedes’, y la directora del hogar que me ayudó, sin ellas no sería posible”, detalló.

Además, contó que se siente a gusto en el lugar y que planea seguir estudiando cuando finalice el secundario. “Quiero ser asistente gerontológica para estar con mi amiga”, agregó.

“Estuve 30 años cuidando a mi esposo y dejé todo, mi propia vida, pero no me arrepiento. Y ahora encontré a dos personas maravillosas y las quiero mucho”, señaló.

Con relación a su edad, destacó: “Yo tengo muchos años, pero no los siento”. Además, contó su secreto para llegar impecable a los 101. “La clave es caminar, fijarse en los lugares que uno estuvo y recordar. Pero mi mayor alegría es que me dejen ir a caminar por Escobar, porque nací en Venado Tuerto y llegue a los 4 años acá y para mi es todo esta ciudad”, expresó.

Finalmente, agradeció a todos los que estuvieron a su lado en esta iniciativa. “Toda la gente del hogar, a las enfermeras, asistentes y hasta la directora. Me han ayudado porque llegué mal, estuve muy triste y me han dado valor”, contó con emoción.

Y antes de terminar la charla, pidió una tablet para estar conectada con sus seres queridos, a lo que enseguida el periodista Gustavo Baabour le confirmó que desde TN Tecno le van a enviar una de regalo.

En medio de la alegría, Mercedes dejó un mensaje: “Se puede, y voy a seguir más, me voy a quedar a ayudar a las abuelas pero con diploma y todo lo que corresponde”.