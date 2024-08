Terenzi: “El Estado nacional no se va a desfinanciar por darles 30 ó 40 mil pesos de aumento a los jubilados”

La senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi, valoró el alcance de la ley de movilidad jubilatoria y planteó que si Milei fuera coherente “debería vetar sólo los 4 artículos con los que está en desacuerdo”. Afirmó que se debe priorizar a los jubilados “y no se va a desfinanciar al Estado por darles un aumento de 30 ó 40 mil pesos”.

“Todavía no tenemos el veto presentado, el presidente amenazó con vetar la ley en forma total y no sabemos si lo va a hacer, pero quizá haya una opción de un veto parcial, en algunos artículos -evaluó la legisladora, en diálogo con Actualidad 2.0-. En su momento el Ejecutivo presentó un proyecto alternativo, que coincidía en la mayoría de los artículos de la ley aprobada la semana pasada, por lo que, si fuera coherente, debería vetar solamente los 4 artículos en los que no está de acuerdo”.

Entre los artículos que cuestionó el presidente Javier Milei, reseñó que es el cuarto, en el que se fija la jubilación mínima garantizada, al multiplicar el costo de la canasta básica para un adulto equivalente por 1,09, lo que eleva el haber mínimo actual. Además, se opone a la retroactividad al mes de abril de la compensación de la inflación de enero, como también a la cancelación de deudas con las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional.

“Podría vetar solamente ese artículo, pero si mantiene el primero, tendríamos una jubilación actualizada en forma mensual”, opinó la legisladora nacional. “Hoy está regulado por un decreto, lo que le da inestabilidad al haber, al igual que los bonos que son arbitrarios y discrecionales, por lo que tener una ley de movilidad, da certidumbre a todos los jubilados”.

Terenzi reseñó que, al momento de votar, ella aprobó los 10 artículos que conforman la ley, si bien ella había presentado un proyecto en el mes de febrero, con algunas diferencias, pero optó por apoyar esta iniciativa para evitar que los tiempos siguieran dilatándose.

“Si había modificaciones, el proyecto iba a volver a Diputados para su discusión y esto se hubiera extendido hasta noviembre, con todo el año transcurrido y los jubilados perdiendo un 50% del poder adquisitivo de sus haberes”, argumentó.

La senadora chubutense reconoció que “la nueva fórmula no mejora tanto los haberes, serían alrededor de 30.000 ó 40.000 pesos según una consultora, pero produce más certidumbre en la fórmula de cálculo y asegura la movilidad a través de una ley, en lugar de depender de un decreto”, evaluó.

“NUESTROS VIEJOS DEBEN ENCABEZAR LAS PRIORIDADES”

“Yo preferiría que no”, dijo Terenzi, ante la consulta de si las negociaciones del gobernador Torres con sus pares de Nación, para desendeudar a la provincia, podría tener injerencia en su postra en caso de tener que votar por la insistencia.

“No deberíamos mezclar las cosas. El gobernador está llevando adelante una negociación muy importante, pero acá hay una necesidad de recomposición salarial para los jubilados, que tampoco es algo que desfinancia al Estado nacional por 30.000 ó 40.000 pesos de aumento para jubilados -afirmó-. No son cuestiones políticas ni partidarias, sino el reconocimiento al desajuste que tienen las jubilaciones al menos contra el primer semestre del año, en lo que estamos intentando garantizar una canasta básica para nuestros jubilados. Si establecemos prioridades, nuestros viejos deberían encabezarlas”.

Terenzi también precisó que su apoyo a la ley no fue acordado especialmente con el gobernador, ya que éste sabía de su proyectado presentado en febrero de este año, que tiene un espíritu similar a la norma que provino desde Diputados.

“100 MIL MILLONES PARA INTELIGENCIA ME PARECE UN EXCESO”

La senadora chubutense fue consultada por su postura en torno al DNU que asigna los 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia:

“Me parece un gasto excesivo -evaluó-, aunque el jefe de Gabinete dice que es para infraestructura y equipamiento, por lo que lo estamos analizando y en la tarde de este martes lo vamos a tratar en la comisión bicameral de inteligencia, de la que soy integrante. Vamos a dar un posicionamiento para la semana próxima, cuando se trate en el recinto. A lo mejor el ministro Guillermo Francos me convence de que el gasto es necesario, pero en principio me parece un exceso”.

Finalmente, sobre la ley de financiamiento para universidades, anticipó que se emitirá una posición del bloque en conjunto, pero recordó que “el radicalismo tiene una historia de apoyo a las universidades”.