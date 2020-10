NEUQUÉN (ADNSUR) - Neuquén y los alrededores temblaron por algunos segundos pasadas las 13:30 horas de este martes. El epicentro estuvo en Sauzal Bonito.

La Red Geocientífica de Chile informó que el sismo ocurrió a 29 kilómetros al este de Sauzal Bonito, a las 13:32 horas, con una profundidad de 11.3 kilómetros y una magnitud de 4.4, con intensidad IV.

“SISMO EN #NEUQUÉN - ARGENTINA 🇦🇷 FECHA Y HORA LOCAL: 27/10/2020 13:32:25 FECHA Y HORA UNIVERSAL: 27/10/2020 16:32:25 PROFUNDIDAD: 11.3 kilómetros MAGNITUD: 4.4 ML INTENSIDAD: IV en Sauzal Bonito REFERENCIA: 29 kilómetros al este de Sauzal Bonito.”— Red Geocientífica de Chile on Twitter Link Red Geocientífica de Chile on Twitter

Según detalla diario Río Negro, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) precisó que el epicentro fue a 86 kilómetros al noroeste de Neuquén y a 40 kilómetros al noreste de Cutral Co, mientras que la magnitud fue de 4.2 y que tuvo una profundidad de tan solo 7 kilómetros.

El Inpres también señaló que la intensidad fue entre IV y V, lo que significa que se pueden mover objetos colgantes, líquidos y puertas, según el organismo.

Según detalló el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén, Martín Giusti, el sismo fue muy superficial, y eso motivó que se sintiera ampliamente.

También el funcionario aseguró que se trata de un fenómeno único que no continuará y que no se reportaron daños en ningún lugar, ni en Cutral Co, ni en el propio Sauzal Bonito. Esta es una de las localidades que puso en la agenda pública los temblores en Vaca Muerta, señalando a la actividad hidrocarburífera como la responsable, aunque no hay estudios que lo confirmen o desmientan.

Si bien fue un periodo muy corto, el cimbronazo fue intenso moviendo muebles y estructuras. En los edificios, por la altura, se sintió con más fuerza todavía.

El temblor se pudo sentir en Neuquén Capital, Centenario, Plottier y también en algunas localidades de Río Negro como Cipolletti y Roca.