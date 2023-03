Taboada: “Si no respetan a camioneros, vamos a paralizar toda la actividad petrolera”

Camioneros bloquean desde la mañana de este viernes el acceso al yacimiento de CAPSA en Comodoro Rivadavia y no dejan pasar vehículos petroleros.

Cerca de 100 trabajadores llevan adelante un paro por tiempo indeterminado. Hay largas filas de autos en la ruta.

“El problema que tenemos con CAPSA es que no respeta a los camioneros", manifestó el secretario Jorge Taboada, en declaraciones a la radio del sindicato. "Los trabajadores que tienen que ve con el transporte corresponden a nuestro convenio colectivo de trabajo, pero esta operadora se los da a otra organización sindical, no sabemos por qué razón”.

Si bien reconoció que en otras operadoras se había dado una situación similar, la diferencia fue que en esas compañías se reconoció el error y se comenzó a revertir, pero advirtió que “CAPSA no tiene voluntad de modificar esto y si quiere un enfrentamiento abierto con nosotros, lo va a tener”. “Le dan trabajo de transporte a otras organizaciones sindicales”.

El dirigente afirmó que hay tareas de transporte de cargas sólidas y líquidas, entre otras, que hoy no se están adjudican al convenio de trabajo de camioneros, por lo que hoy se inició una jornada de protesta en el acceso al yacimiento.

“No sabemos por qué esta operadora adjudica trabajos que son de nuestro sector a otra organización sindical, no sé si por favores o por una cuestión económica, o porque les sale más barato. O será porque tienen algún condicional con otras organizaciones sindicales”, criticó.

“No estamos cortando la ruta –aclaró-, nosotros nos manifestamos con nuestras herramientas de trabajo, que son voluminosas, al costado de la ruta, pero no cortamos el tránsito porque nos están esperando para meternos en cana, sabemos cómo son las reglas de juego”.

También advirtió que la medida se realizará este viernes con esta modalidad, pero anticipó que “si los trabajos no se encuadran como corresponde, bajo el convenio de camioneros, vamos a paralizar toda la actividad petrolera y el conflicto va a alcanzar a todas las demás operadoras. Si no nos respetan, acá no va a laburar nadie”.