Suba del cemento, obras paradas y artículos del hogar sin precios: los primeros efectos notorios de la devaluación en Comodoro

El salto provocado por la devaluación en algo más del 20% del tipo de cambio oficial trajo efectos concretos apenas horas después de conocerse la medida. Una de las decisiones más notorias afecta la trama vial, porque el lunes se paró la autovía Comodoro-Caleta Olivia, al menos en el tramo sur que corresponde a Chubut.

La decisión fue adoptada por la empresa Rigel, según confirmaron fuentes empresarias y desde el ámbito gremial, que a su vez ya había detenido también la doble trocha Trelew-Puerto Madryn. A diferencia de lo ocurrido en aquella obra, desde el gremio se indicó que hasta ahora no tuvieron despidos:

“En el caso de la empresa Rigel, ayer tuve una charla con uno de los dueños y me informó que a raíz del último acto eleccionario se complicó el tema de la materia prima –detalló Raúl Silva, en contacto con ADNSUR-. Ellos aducen que no pueden comprar cemento, asfalto y hierro porque se disparó el dólar, por lo que hasta que no se estabilice, las obras van a estar paradas por falta de materia prima”.

El dirigente gremial añadió que en la mayoría de los casos se vincula a obras viales, tanto de hormigón como con asfalto, por lo que detalló que la decisión puntualmente involucró a la autovía que llega hasta Caleta Olivia y también a la obra de ingreso a Rada Tilly.

En relación a esta última obra, desde el municipio se confió en que sólo se trata de una veda invernal, a la espera de que los trabajos puedan retomarse el próximo mes, si bien no se descarta que el contexto económico y electoral pueda extender esos plazos. También se advirtió que si bien hubo algunas demoras de pago desde el ámbito nacional, la obra ha tenido un buen ritmo de cancelación, encontrándose en más de un 70% de avance.

“Hay otras obras en la ciudad, como las 77 cuadras de asfalto o la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que tienen otro sistema para actualizar costos y se va haciendo de forma más automática, entonces no van a tener este tipo de problemas”, contaron, con alivio, desde el municipio radatilense. Hay que recordar que esos proyectos están financiados a través de la Corporación Andina de Fomento.

“EL CEMENTO SUBIÓ UN 28% Y LOS COSTOS SE ACTUALIZAN 3 MESES DESPUÉS”

Desde la cámara empresaria de la construcción se explicó la situación en términos más generales: “Casi todas estas obras se pararon por el mismo problema, que se vincula a la inflación y a la burocracia del Estado. El sistema de redeterminación de costos que aplica el gobierno nacional se hace cada 90 días y después hay que esperar otros 90 días para cobrar –se explicó-, entonces al momento de recuperar el pago de un trabajo que se hace hoy, el precio fue absorbido por la inflación, en un 50 ó 60%. Es inviable, económica y financieramente, llevar adelante cualquier proyecto en estas condiciones”.

El problema de las demoras en la actualización de precios por inflación ya había afectado otras obras importantes en la ciudad, entre ellas el ‘emisario cloacal marino’ de zona norte, que se inició en febrero y quedó rápidamente detenida por el mismo inconveniente, tal como reflejó esta agencia semanas atrás.

Además de ese desfase financiero, el inconveniente se aceleró en los últimos días, ya que el cemento registró ayer subas de hasta el 28%, según planteó la misma fuente empresaria, al tiempo que insistió en referir que ese incremento, que hoy debe abonarse de contado, se puede recuperar recién al cabo de seis meses.

Otra obra que podría tener inconvenientes es la repotenciación del acueducto, que está a cargo de CPC:

“Esa obra está en marcha, pero lo que podría complicar según hablé hoy con directivos de la empresa es la compra de los caños para lo que falta, que es un tramo muy corto, de 5 ó 6 kilómetros”, advirtió Silva.

“Por el momento no hemos tenido telegramas de despidos, pero vamos a tener que esperar esta semana, que va a ser crítica hasta el día viernes”, anticipó el dirigente gremial.

En relación a las obras viales, otro proyecto que quedaría en suspenso es el camino petrolero, para forma parte de la circunvalación a la ruta 3, para lo que recientemente el Concejo de Comodoro Rivadavia había aprobado una ampliación del convenio para actualizar el valor de los trabajos, que fueron licitados por 1.700 millones de pesos, que también deben ser financiados por Nación.

SIN PRECIOS PARA ARTÍCULOS DEL HOGAR

César Herreda, propietario de ‘Don José Hogar’, brindó también un panorama de los efectos visibles en la ciudad, tras la devaluación decidida por el ministro Sergio Massa en la mañana del lunes:

“Hacía rato que no pasaba un cambio tan abrupto, porque veníamos de una inflación sostenida pero era, en cierta manera, pareja en el tiempo; lo que pasó este fin de semana creo que nos sorprendió a todos, no sólo por el resultado electoral, sino que ha causado también sorpresa en los mercados y lamentablemente está pasando que se torna muy difícil para todos”, resumió el empresario local, en diálogo con ‘En Línea x 630’.

“La situación se torna muy difícil para todos, porque hay mucha incertidumbre y cuesta trabajar. Ayer nos encontramos con que todos los proveedores habían suspendido ventas, inclusive habían cancelado pedidos que ya estaban hechos, pero nosotros no podemos cerrar las puertas y debemos seguir atendiendo al público, pero se complica vender si no sabemos el precio de reposición”.

En ese marco, recordó que en artículos de su rubro, vinculados a tecnología y hogar, la mayoría de los productos tiene insumos vinculados al dólar, por lo que se ven alcanzados por la medida y los cambios de precio.

“Nosotros no somos formadores de precios y no somos especuladores, remarcamos en base al valor de reposición y no modificamos los márgenes –precisó-. Hoy está faltando mercadería en todos los sectores, la mayoría de los comercios tiene problemas por faltantes. Prácticamente no hay mercadería y es muy difícil trabajar así”.

Por experiencia en situaciones similares a lo largo de la historia, Herrada confió en que en algunos días la situación tenderá a normalizarse, pero con precios mucho más arriba de lo que venían reflejando hasta ahora:

“Hubo una devaluación del 22% en el dólar oficial, a lo que hay que agregar el 7,5% de impuestos que habían establecido hace un par de semanas, que todavía no se había trasladado a los precios. Y ahora se agrega otro componente, porque los fletes internacionales destinados a nuestro país están obligados a pagar a dólar billete, lo que también va a generar un incremento adicional, porque hay que ir a buscar esos dólares en el mercado ‘blue’”, explicó finalmente.