Martín, el padre de Lautaro Mansutti habló con ADNSUR y explicó la problemática que aqueja a su hijo que está en silla de ruedas, al asistir cada día al colegio Provincial Técnico Nª 749 - Ex ENET Nº 1.

"Hace tres años que va a la escuela técnica, le gusta la electrónica y desde un principio sabíamos que iba a hacer un desafío. Porque cuando se anotó vimos la escalera. La idea es que haga lo que quiera, lo que desee. Hace tres años estamos tratando de solucionar este tema", señaló.

Lautaro contó además que es necesario que la escuela cuenta con una rampa para el acceso principal "también tenían que ir viendo las aulas para ir cambiando a medida que pasaba de grado. Pero hasta ahora no pasó nada", indicó frustrado.

El joven tiene poca sensibilidad en las piernas, por eso debe manejarse a través de su silla de ruedas. "Básicamente, a la mañana tenemos que subirlo a pulso los 12 escalones de la entrada. Luego en el primer piso tiene otros 25 escalones más, que lo subimos con ayuda de algún papá", relató.

Los padres de Lautaro afirman que desde la escuela se hizo todo lo que está a su alcance. "Acá tendría que actuar el Ministerio de Educación, Infraestructura, u Obras Públicas. Hace un par de meses tuvimos una reunión con un referente de la ciudad, me prometió que iban a hacer una rampa. Luego me mandaron un papel con un proyecto de ascensor", señaló.

Sin embargo, todo queda "en veremos, de palabra tengo un montón de promesas, pero seguimos sin noticias concretas. La escuela había conseguido un acompañante terapéutico, para que pueda hacer un poco de lo que hago yo", expresó .

A su vez, el hombre remarcó que prácticamente no puede trabajar. "Yo soy independiente, no tengo forma de trabajar para ninguna empresa, porque hay mucho tiempo que me demanda llevarlo, subirlo, bajarlo. Hay días que tiene turno completo, tengo que ir a bajarlo al taller. Los días que tiene educación física lo llevo al SUM", concluyó.