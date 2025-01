Sobre la advertencia de Milei de eliminar la Ley de Cupo Laboral Trans: "Está siendo un títere"

Tras los recientes dichos del presidente de la Nación, Javier Milei, donde aseguró que “la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”, como una de las expresiones más aberrantes y su amenaza con derogar leyes como la Ley de Identidad de Género, Matrimonio Igualitario, Cupo Laboral Trans, entre otras, ADNSUR conversó con Daniela Andrade, referente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y Directora General de Protección Integral de Derechos para conocer cómo procederán ante este discurso de odio.

Al respecto, Andrade sostuvo “nosotros desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y desde ATTA (Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina), que son organizaciones que han peleado leyes tan importantes lo que hacemos es esperar que esto se traduzca, que realmente pasen estas cosas”.

Y recordó, “sucedió a principios del año pasado con el DNI no binario, que decidimos esperar para poder hacer una denuncia y poder ir adelante con estas cuestiones. No nos vamos a adelantar a que quiten el cupo laboral. Si te puedo hablar y te puedo decir que exigimos a la justicia que intervenga en los discursos de odio que está haciendo el presidente, las amenazas y la intimidación y la violencia. Sabemos que recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei emitió declaraciones que generaron preocupación y repudio”, señaló.

“Sabemos que durante la intervención y además en sus redes sociales, el presidente -no solo se expresó de manera discriminatoria- sino que también hizo amenazas violentas hacia los distintos grupos sociales a los que pertenecemos, a los que trabajamos y auguramos por la preservación. Hay que esperar a que se animen a querer bajar estas leyes, como la Ley de Identidad de Género, que es una ley vanguardista y que además la supimos conseguir en otros en nuestros gobiernos, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Fertilización Asistida, la Ley Micaela, entre otras”, enumeró.

DENUNCIA PENAL

“Hicimos una denuncia penal por los dichos discriminatorios y hay esperar a que empiece a suceder lo que dicen, no nos vamos a adelantar con el cupo laboral trans y tampoco con las leyes que suponen derogar”, advirtió Andrade.

En ese marco, puso en valor que “Argentina tiene otra organización a la de Estados Unidos, cuyos grupos sociales están ‘más disipados’. Es un poco más difícil que quieran derogar este tipo de leyes que supo conseguir el pueblo argentino”, sentenció.

“Nosotros pensamos que el presidente no tendría que haberse expresado en contra de la Constitución y de las leyes argentinas. Además, el juró defender como funcionario público y amenazar con persecuciones estatales a las personas y también hasta las organizaciones que piensan diferente a su gobierno. Esta discusión y estas cosas son bastante peligrosas”. Y agregó, “otra de las cuestiones que nos duele un montón y que salimos a defender es cuando responsabiliza a la diversidad o a la agenda LGBT de los abusos sexuales a las infancias, utilizando el ejemplo de otros casos perpetuados con homosexuales, es terrible que nos responsabilicen con esto”, apuntó.

¿POR QUÉ LEE “TODOS LOS DISCURSOS”?

“Todos los discursos del señor Presidente de la Nación son leídos, se equivoca mucho cuando lee y eso sucede a veces cuando los discursos no los escribimos, porque si vos sabes que vas a dar un discurso -primero lo tenés en la cabeza- como han tenido otros dirigentes. Creemos que está mandado, se equivoca todo el tiempo, no puede pronunciar bien las palabras que están escritas, porque obviamente no las escribió él, está haciendo un poco títere de lo que está sucediendo”, aseguró la funcionaria.

EL DISCURSO HOMOFÓBICO Y LA ASUNCIÓN DE TRUMP

“Empezó a aparecer esto después que sale la agenda del presidente de Estados Unidos, Trump, con esta cuestión de la ideología del género y con lo más importante que pudo decir en su lanzamiento como presidente, es que el que 'el que es hombre, es hombre y la que es mujer es mujer”. Tienen esta agenda, cuando hay otras cosas mucho más importantes y llevándola a la Argentina, en las cuestiones que estamos pasando, el hambre que está pasando la gente en nuestro territorio, los despidos masivos y que lo más importante para vos sea la agenda LGBT, hay que mirar un poco ahí", concluyó.