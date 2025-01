En los últimos días se conoció un caso de síndrome urémico hemolítico en Comodoro Rivadavia, que afectó a un nene de 2 años.

En este marco, ADNSUR dialogó con Johana Alfonso, jefa de Internación de Pediatría en el Hospital Regional, quien confirmó que actualmente hay dos casos en la ciudad.

De esta forma, dio detalles del estado de salud de los menores y, además, contó cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para prevenir este síndrome.

Alfonso contó que el nene de dos años está “estable” y se encuentra en “la sala de internación común”. Todavía sigue el control y tiene un par de días más de internación, pero ya pasó la parte más aguda de su síndrome.

Preocupación en Comodoro: confirmaron un caso de Síndrome Urémico Hemolítico

En cambio, se refirió al caso de una bebé de un año y nueve meses, que se encuentra en “terapia intensiva”. “Como complicación entró en insuficiencia renal y requirió diálisis, así que se pasó a la terapia intensiva antes de ayer. El estado es reservado porque son patologías que cambian minuto a minuto, requieren de mucho control clínico y por eso está monitorizada en la terapia intensiva”, agregó.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

La pediatra del Hospital Regional señaló que hay que estar “atento a las pautas de alarma”. “El inicio es un cuadro de gastroenteritis que suele ser, por lo general, un poco con más cólicos de lo habitual; predominan en esta época este tipo de cuadros.”

“Entonces, muchas veces consultan por una gastroenteritis común. Tienen que estar atentos al estado de hidratación de los niños, fundamentalmente a que orinen, que es uno de los signos que más les llama la atención a los papás. El decaimiento es muy marcado al inicio, donde chicos que no se quieren alimentar están pálidos, están un poco reactivos y, en la mayoría de los casos, algunos comienzan con ese signo que más nos alarma a los padres, que es la diarrea con sangre y, en otros casos, la diarrea sanguinolenta. Aparece luego de ya instaurado el síndrome”, agregó.

La trágica epidemia que sufrió Comodoro Rivadavia y afectó a los más pequeños

LAS CAUSAS DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO

“Uno lo asocia al consumo de carne picada, pero la carne que no está debidamente cocida, como una milanesa o un bife también transmite. Las verduras mal lavadas también pueden transmitir la bacteria”, añadió.

“Incluso los lácteos, cuando no mantienen la cadena de frío, son medios de transporte donde crecen estas bacterias. También hay casos de niños que estuvieron en piletas con aguas que no están cloradas, o el consumo de agua que no sea potable, que a veces puede asociarse como puerta de entrada de esta bacteria”, concluyó.