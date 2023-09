La Unión Tranviaria del Automotor (UTA) anunció a partir de este jueves un paro total de actividades por parte de los trabajadores en la empresa Expreso Rada Tilly, debido a la falta de pago de salarios en tiempo y forma.

Alejandro Quinteros, referente de la UTA, señaló a ADNSUR que se encuentran afuera de la base de la empresa: “Estamos cortando la circulación del transporte, ya que la empresa no ha pagado los salarios como corresponde. Prácticamente han pagado solo un 20% de la totalidad”, detalló.

Y señaló que esta situación no es nueva, ya que la empresa viene “arrastrando también proporcionales de salarios de los meses de mayo y abril. Y se suma una cuota no remunerativa de 32 mil pesos” que hasta el momento no se han abonado.

“Hemos llegado a esta instancia de hacer un cese de actividad hasta que no aparezca el dinero en los salarios de los compañeros”, afirmó Quinteros.

La respuesta de la empresa es que "desde provincia han dicho que los pagos todavía no estaban, que aparentemente estarán disponibles para el día de hoy, y sabemos que es una burocracia el pago, lo que llevará otra semana”, agregó.

Finalmente, señaló que la medida de fuerza continuará hasta que haya una solución concreta. “Nosotros vamos a continuar hasta que aparezca el dinero, hasta que haya una solución. Seguiremos aquí hasta que aparezca el dinero”, concluyó.