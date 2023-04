Luego de la gran edición de Gran Hermano que terminó hace unos días, la producción del reality comenzó un nuevo casting para seleccionar a los participantes que ingresarán a la casa más famosa del país.

Con el transcurso de los días se conocen más castings de interesados de todo el país que comparten sus videos en las redes sociales. En esta oportunidad, el interesado es un joven sordo de la ciudad de Neuquén que quiere poder demostrar que la mayoría de las creencias sobre las personas que no pueden escuchar son prejuicios.

Se trata de Luis Cano, un neuquino sordo de 34 años que estudia la carrera de mediador sordo, trabaja como empleado y compartió su casting con toda la ilusión de poder entrar al reality. “Siempre fui seguidor del programa. Es la segunda vez que me postulo, ojalá me llamen”, aseguró en diálogo con LMNeuquén.

“Me motiva mostrar la realidad de la comunidad sorda, que podemos comunicarnos, trabajar y hacer todo tipo de actividad. Quiero que se vea la inclusión tal cual es hoy”, indicó.

Luis señaló que busca demostrar que las personas que no escuchan no son diferentes. “Podemos socializar como todas las personas y la barrera no es de nuestra parte sino de la sociedad. Mi idea es que a través mío se pueda conocer una comunidad que está ávida de que se respeten sus derechos como accesibilidad, educación, salud, intérpretes profesionales para personas sordas, entre otras cosas”, aseveró.