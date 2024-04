El 57% de niños, niñas y adolescentes en Argentina viven en familias que no llegan a cubrir la canasta básica total y el 19% no llega a cubrir la canasta básica de alimentos. Son datos proyectivos que miden el año 2023 y se estima que eso se profundizará para el año 2024.

El director de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia, Carlos Oyarzo, reconoció en diálogo con ADNSUR que “es importante no poner el foco en la pobreza sino en las condiciones que genera esa pobreza, que tienen que ver con las desigualdades para el acceso a esos derechos: vivienda, educación y garantías básicas para vivir una vida digna que van más allá de la canasta básica”.

Con respecto a la situación en Chubut, el referente comentó que no cuentan con estadísticas propias pero “venimos viendo desde fines del año pasado un crecimiento de solicitudes vinculadas a la pobreza, por ingreso económico, cuestiones de vivienda, por desalojos, por falta de vivienda, solicitudes de asistencia alimentaria o solicitudes de prestaciones sociales", precisó.

Y explicó que en esos casos lo que "hacemos es hacer derivación inmediata o articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano, con ANSES o con el organismo que corresponda”.

LA POBREZA EN NÚMEROS

En este contexto, Oyarzo señaló que "sabemos por informes de INDEC que en el conglomerado Comodoro Rivadavia tenemos un 41% aproximadamente de personas en situación de pobreza y un 7,2 % aproximadamente de personas en situación de indigencia. Esto hay que leerlo anclado a los datos a nivel nacional, porque nosotros siempre tenemos por lo menos un 10% por debajo del nivel nacional de situación de pobreza y en comparación con otras regiones del país. Con lo cual podríamos hacer el aproximado que la pobreza en niños, niñas y adolescentes es un poco menor, pero es igual de alarmante en nuestra provincia y Patagonia”.

Teniendo en cuenta los datos de pobreza a nivel nacional, Oyarzo opinó que en el contexto actual no basta con tener un empleo formal registrado “porque sabemos que el 36% aproximadamente de familias con empleo formal también están bajo la línea de pobreza, no llegan a cubrir la canasta básica", sostuvo.

" Y sabemos que en Comodoro y en algunos sectores de la provincia de Chubut la canasta básica siempre es superior a la canasta básica general y a eso tenemos que sumarle las personas que no están empleadas de manera formal. Y así tenemos aproximadamente el 50% de la población considerando estos datos nacionales en el conglomerado Comodoro – Rada Tilly”.

EL IMPACTO DE UNA MALA ALIMENTACIÓN

“Cuando decimos que la pobreza es multidimensional decimos que son chicos que no pueden acceder al transporte público porque no tienen el dinero, no pueden acceder a la escuela. No podemos pensar ni estudiar si tenemos hambre, tenemos situaciones donde los pibes en las escuelas van porque necesitan de esa asistencia que se entrega en alguna de las escuelas que están incluidas en un programa nutricional de provincia”, explicó el director de la oficina local.

Al respecto, desde la Oficina se viene exigiendo al estado una actualización de los montos vinculados a la compra de alimentos para ofrecer una alimentación de calidad y saludable en las escuelas de nuestra ciudad.

“Observamos en muchos casos que las personas que se hacen cargo de la compra de los alimentos se dan cuenta de que no pueden costear aquellos que son saludables o de calidad, porque hoy en día los precios se han ido por las nubes y no alcanza para que los chicos puedan tener una fruta o un alimento nutritivo que no sea exclusivamente harina o azúcar”

La Oficina de Derechos y Garantías está ubicada en calle Rivadavia N°474, quienes deseen efectuar alguna consulta el horario de atención es de 8 a 15hs. Los teléfonos de contacto son 297 408 7330, también redes sociales Facebook e Instagram