La concesión vigente caducará el sábado 30 de septiembre, por lo que desde el 1 de octubre debería haber una prórroga, que debe ser aprobada por los concejales, para mantener el servicio de transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia.

Una situación que podría provocar serios inconvenientes es la que se cierne sobre el transporte público de la ciudad, ya que según reconocieron concejales del oficialismo y de la oposición, aún no ha ingresado el pedido de prórroga para sostener la prestación en marcha.

Tal como informó ADNSUR, el pliego de concesión para el llamado a licitación y nuevo contrato no fue aún aprobado, por diferencias surgidas en torno a algunas de las condiciones establecidas, pero se esperaba que se resolviera una prolongación temporal del contrato actual, para que el servicio pudiera continuar prestándose desde el domingo 1 de octubre.

Sin embargo, hasta el martes no sólo no ingresó ese pedido, que debería ser tratado por el Concejo en sesión extraordinaria a realizarse entre el jueves y el viernes, sino que según versiones que circularon en despachos del oficialismo “la empresa está pidiendo una prórroga por 3 años y no sólo por algunos meses”, de acuerdo con lo que pudo saber esta agencia.

Desde el Ejecutivo hubo hermetismo ante la consulta sobre el tema, pero en el seno del oficialismo se reconoció que la negociación se tensó y se desconoce cuáles serán los próximos pasos en el tema. “Estamos tratando de consensuarlo de la mejor manera, pero está complicado”, reconoció una fuente, que prefirió no brindar mayores detalles de la negociación.

“Si no se aprueba una prórroga, el domingo no habrá transporte”, se sinceró un concejal, confiando en que “la sangre no llegará al río”, pero lo cierto es que la situación se tornó más compleja.

El lunes pasado se realizó la audiencia pública para definir los nuevos cuadros tarifarios, que también deberían ser aprobados en segunda lectura por el Concejo Deliberante, si es que se pretende que los nuevos valores entren en vigencia desde el 1 de octubre, como está establecido en el proyecto de ordenanza.

CONTRA RELOJ: SI NO SE APRUEBA UNA PRÓRROGA HASTA EL VIERNES, EL DOMINGO NO HABRÍA TRANSPORTE

Desde la oposición, la concejal Digna Hernando detalló que en la última reunión con funcionarios de Transportes solicitaron que no se convocara aún a la audiencia pública para el análisis del nuevo pliego, porque esperaban antes acordar la prórroga.

“Por supuesto que los tiempos apremian, pero además hay que tener en cuenta que cuando se firmó la última prórroga, se dejó claramente expresado en el documento que era la última y que ninguna de las dos partes podría solicitar una nueva extensión del contrato –detalló la edil-. Es poco habitual que esto suceda, pero tiene que ver con que el Ejecutivo no se encargó de elaborar los pliegos desde hace dos años, en los que se fue prorrogando permanentemente”.

Sobre la urgencia de los tiempos, indicó que si bien el Concejo Deliberante podría convocar a una sesión extraordinaria, aclaró que aún no ingresó nada desde el Ejecutivo. “Es muy preocupante, porque ya estamos muy complicados con el tema del transporte y quedarnos sin el servicio, sería muy grave para quienes lo utilizan”.